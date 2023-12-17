Муроджон Ахмадалиев одержал блистательную победу — видео

"В 6-м раунде Муроджон дважды отправил соперника в нокдаун. К 8-му раунду был зафиксирован еще один нокдаун, и Ахмадалиев продолжил прессинг. После этого рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут", - говорится в сообщении.