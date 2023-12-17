https://uz.sputniknews.ru/20231217/murodjon-axmadaliev-oderjal-blistatelnuyu-pobedu--video-41597686.html
Муроджон Ахмадалиев одержал блистательную победу — видео
Муроджон Ахмадалиев одержал блистательную победу — видео
Узбекский боксер в поединке с мексиканцем Кевином Гонсалесом победил досрочно.
2023-12-17T10:46+0500
2023-12-17T10:46+0500
2023-12-17T10:46+0500
спорт
бокс
муроджон ахмадалиев
победа
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Узбекский боксер Муроджон Ахмадалиев одержал блистательную победу в Аризоне, США, сообщает пресс-служба в Министерства молодежной политики и спорта.На вечере бокса узбекский атлет вышел на ринг против мексиканца Кевина Гонсалеса. Бой, рассчитанный на 12 раундов, завершился досрочно.
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узбекистан спорт бокс муроджон ахмадалиев
узбекистан спорт бокс муроджон ахмадалиев
Муроджон Ахмадалиев одержал блистательную победу — видео
Узбекский боксер в поединке с мексиканцем Кевином Гонсалесом победил досрочно.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Узбекский боксер Муроджон Ахмадалиев одержал блистательную победу в Аризоне, США, сообщает пресс-служба в Министерства молодежной политики и спорта.
На вечере бокса узбекский атлет вышел на ринг против мексиканца Кевина Гонсалеса. Бой, рассчитанный на 12 раундов, завершился досрочно.
"В 6-м раунде Муроджон дважды отправил соперника в нокдаун. К 8-му раунду был зафиксирован еще один нокдаун, и Ахмадалиев продолжил прессинг. После этого рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут", - говорится в сообщении.