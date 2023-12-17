https://uz.sputniknews.ru/20231217/premiyu-emira-katara-po-borbe-s-korruptsiey-vruchat-v-tashkente--41598213.html
Премию эмира Катара по борьбе с коррупцией вручат в Ташкенте
Премию эмира Катара по борьбе с коррупцией вручат в Ташкенте
Церемония вручения престижной международной награды пройдет в столице Узбекистана в декабре.
2023-12-17T11:57+0500
2023-12-17T11:57+0500
2023-12-17T12:07+0500
узбекистан
политика
катар
коррупция
борьба с коррупцией
премия
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Премию эмира Катара по борьбе с коррупцией в этом году будут вручать в Ташкенте, сообщает пресс-служба агентства антикоррупционного агентства Узбекистана.Церемония вручения Международной премии по борьбе с коррупцией пройдет в Узбекистане 19 декабря.На мероприятие также съедутся лауреаты международной премии прошлых лет.С 2016 года премию эмира Катара шейха Тамима Аль Тани вручают выдающимся исследователям, журналистам, новаторам и активистам, внесшим большой вклад в дело борьбы с коррупцией в глобальном масштабе.Награду вручают в таких номинациях, как "Выдающиеся достижения", "Академические исследования и образование", "Творчество и участие молодёжи", "Инновационная / расследовательская журналистика" и "Защита спорта от коррупции".
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узбекистан ташкент премия по борьбе с коррупцией катар эмир аль тани
узбекистан ташкент премия по борьбе с коррупцией катар эмир аль тани
Премию эмира Катара по борьбе с коррупцией вручат в Ташкенте
11:57 17.12.2023 (обновлено: 12:07 17.12.2023)
Церемония вручения престижной международной награды пройдет в столице Узбекистана в декабре.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik
. Премию эмира Катара по борьбе с коррупцией в этом году будут вручать в Ташкенте, сообщает
пресс-служба агентства антикоррупционного агентства Узбекистана.
Церемония вручения Международной премии по борьбе с коррупцией пройдет в Узбекистане 19 декабря.
"В этой престижной церемонии примут участие руководители ряда зарубежных стран и другие высокопоставленные гости, ведущие эксперты из более чем 30 стран мира, представители дипломатического корпуса и международных организаций, средств массовой информации", - говорится в сообщении.
На мероприятие также съедутся лауреаты международной премии прошлых лет.
С 2016 года премию эмира Катара шейха Тамима Аль Тани вручают выдающимся исследователям, журналистам, новаторам и активистам, внесшим большой вклад в дело борьбы с коррупцией в глобальном масштабе.
Награду вручают в таких номинациях, как "Выдающиеся достижения", "Академические исследования и образование", "Творчество и участие молодёжи", "Инновационная / расследовательская журналистика" и "Защита спорта от коррупции".