https://uz.sputniknews.ru/20231217/premiyu-emira-katara-po-borbe-s-korruptsiey-vruchat-v-tashkente--41598213.html

Премию эмира Катара по борьбе с коррупцией вручат в Ташкенте

Премию эмира Катара по борьбе с коррупцией вручат в Ташкенте

Церемония вручения престижной международной награды пройдет в столице Узбекистана в декабре.

2023-12-17T11:57+0500

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узбекистан

политика

катар

коррупция

борьба с коррупцией

премия

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Премию эмира Катара по борьбе с коррупцией в этом году будут вручать в Ташкенте, сообщает пресс-служба агентства антикоррупционного агентства Узбекистана.Церемония вручения Международной премии по борьбе с коррупцией пройдет в Узбекистане 19 декабря.На мероприятие также съедутся лауреаты международной премии прошлых лет.С 2016 года премию эмира Катара шейха Тамима Аль Тани вручают выдающимся исследователям, журналистам, новаторам и активистам, внесшим большой вклад в дело борьбы с коррупцией в глобальном масштабе.Награду вручают в таких номинациях, как "Выдающиеся достижения", "Академические исследования и образование", "Творчество и участие молодёжи", "Инновационная / расследовательская журналистика" и "Защита спорта от коррупции".

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