https://uz.sputniknews.ru/20231217/pvo-unichtojila-bolee-30-ukrainskix-bpla-v-trex-regionax-rf-41598452.html

ПВО уничтожила более 30 украинских БПЛА в трех регионах РФ

ПВО уничтожила более 30 украинских БПЛА в трех регионах РФ

В Волгограде задерживаются рейсы, жертв и разрушений нет.

2023-12-17T13:06+0500

2023-12-17T13:06+0500

2023-12-17T13:06+0500

россия

украина

всу

дрон

беспилотник

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ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Министерство обороны России сообщило, что ночью российская ПВО уничтожила и перехватила более украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Как уточнили в руководстве регионов, жертв и разрушений нет. Между тем, в аэропорту Волгограда из-за атаки БПЛА задерживается вылет нескольких рейсов, сообщает РИА Новости.

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