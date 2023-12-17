https://uz.sputniknews.ru/20231217/pvo-unichtojila-bolee-30-ukrainskix-bpla-v-trex-regionax-rf-41598452.html
ПВО уничтожила более 30 украинских БПЛА в трех регионах РФ
ПВО уничтожила более 30 украинских БПЛА в трех регионах РФ
В Волгограде задерживаются рейсы, жертв и разрушений нет.
2023-12-17T13:06+0500
2023-12-17T13:06+0500
2023-12-17T13:06+0500
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украина
всу
дрон
беспилотник
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ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Министерство обороны России сообщило, что ночью российская ПВО уничтожила и перехватила более украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Как уточнили в руководстве регионов, жертв и разрушений нет. Между тем, в аэропорту Волгограда из-за атаки БПЛА задерживается вылет нескольких рейсов, сообщает РИА Новости.
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бпла россия министерство обороны дроны
бпла россия министерство обороны дроны
ПВО уничтожила более 30 украинских БПЛА в трех регионах РФ
В Волгограде задерживаются рейсы, жертв и разрушений нет.
ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Министерство обороны России сообщило, что ночью российская ПВО уничтожила и перехватила более украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", - говорится в сообщении.
Как уточнили в руководстве регионов, жертв и разрушений нет. Между тем, в аэропорту Волгограда из-за атаки БПЛА задерживается вылет нескольких рейсов, сообщает РИА Новости
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