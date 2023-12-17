https://uz.sputniknews.ru/20231217/rossiya-ne-zaineresovana-v-prodlenii-zernovoy-sdelki---minselxoz-41602000.html
Россия не заинересована в продлении зерновой сделки - Минсельхоз
Россия не заинересована в продлении зерновой сделки - Минсельхоз
Объем экспорта зерна из РФ после сворачивания сделки не упал, заявил министр сельского хозяйства.
2023-12-17T18:26+0500
2023-12-17T18:26+0500
2023-12-17T18:26+0500
россия
политика
зерно
зерновая сделка
николай патрушев
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ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщает РИА Новости.Более того, объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки не упали, а несколько выросли, подчеркнул он. По словам министра, в большей степени это политическое решение, но Россия продолжит экспортировать свое зерно, поскольку оно имеет своего покупателя. "Мы не заинтересованы в продлении зерновой сделки", - добавил глава ведомства.
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россия зерновая сделка минсельхоз
россия зерновая сделка минсельхоз
Россия не заинересована в продлении зерновой сделки - Минсельхоз
Объем экспорта зерна из РФ после сворачивания сделки не упал, заявил министр сельского хозяйства.
ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik.
Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщает РИА Новости
.
Более того, объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки не упали, а несколько выросли, подчеркнул он.
"У нас объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки ни в коем случае не упали, а даже несколько выросли. Уже, по данным на середину декабря, в этом сельхозгоду было экспортировано более 30 миллионов тонн, это больше, чем за аналогичную дату в прошлом году", - сказал он.
По словам министра, в большей степени это политическое решение, но Россия продолжит экспортировать свое зерно, поскольку оно имеет своего покупателя.
"Мы не заинтересованы в продлении зерновой сделки", - добавил глава ведомства.