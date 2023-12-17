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https://uz.sputniknews.ru/20231217/u-rf-net-problem-so-stranami-nato--putin-41600102.html
У РФ нет проблем со странами НАТО – Путин
У РФ нет проблем со странами НАТО – Путин
Россия заинтересована в развитии отношений с западными странами, заявил президент РФ в интервью.
2023-12-17T15:36+0500
2023-12-17T15:36+0500
россия
владимир путин
запад
интервью
нато
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. У России нет проблем со странами НАТО и нет причин с ними воевать. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Между тем, у РФ нет причин воевать со странами НАТО, ни экономических, и геополитических, но есть заинтересованность развивать отношения с ними.При этом, Западу придется искать точки соприкосновения с Россией и считаться с мнение Москвы, подчеркнул он.
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россия владимир путин нато запад
россия владимир путин нато запад

У РФ нет проблем со странами НАТО – Путин

15:36 17.12.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда".
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Россия заинтересована в развитии отношений с западными странами, заявил президент РФ в интервью.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. У России нет проблем со странами НАТО и нет причин с ними воевать. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Так же и с другими странами, в том числе со странами НАТО. С кем у нас какие-то проблемы есть? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все", - сказал он.
Между тем, у РФ нет причин воевать со странами НАТО, ни экономических, и геополитических, но есть заинтересованность развивать отношения с ними.
"У России нет никаких резонов, никакого интереса - ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного - воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений", - заявил Путин.
При этом, Западу придется искать точки соприкосновения с Россией и считаться с мнение Москвы, подчеркнул он.
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