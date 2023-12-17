https://uz.sputniknews.ru/20231217/u-rf-net-problem-so-stranami-nato--putin-41600102.html

У РФ нет проблем со странами НАТО – Путин

У РФ нет проблем со странами НАТО – Путин

Россия заинтересована в развитии отношений с западными странами, заявил президент РФ в интервью.

2023-12-17T15:36+0500

2023-12-17T15:36+0500

2023-12-17T15:36+0500

россия

владимир путин

запад

интервью

нато

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. У России нет проблем со странами НАТО и нет причин с ними воевать. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Между тем, у РФ нет причин воевать со странами НАТО, ни экономических, и геополитических, но есть заинтересованность развивать отношения с ними.При этом, Западу придется искать точки соприкосновения с Россией и считаться с мнение Москвы, подчеркнул он.

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