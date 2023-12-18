https://uz.sputniknews.ru/20231218/diyeta-novyy-god-vrach-rekomendatsii-41606300.html

Стоит ли садиться на диету перед новогодними праздниками — врач

Стоит ли садиться на диету перед новогодними праздниками — врач

Резкое ограничение в питании с последующим добавлением в рацион жирных продуктов в сочетании с газированными напитками может отрицательно сказаться на самочувствии.

2023-12-18T22:03+0500

2023-12-18T22:03+0500

2023-12-18T22:03+0500

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Садиться на диету за несколько дней до новогодних праздников не рекомендуется, поскольку это может нанести вред организму, рассказала РИА Новости врач-диетолог Татьяна Залетова.По словам специалиста, резкое ограничение в питании с последующим добавлением в рацион жирных продуктов в сочетании с газированными напитками может привести к проблемам со здоровьем.Если все же хочется немного скинуть вес, то лучше поработать над уменьшением жидкости в теле, а не жира, уточнила Залетова. Для этого она рекомендовала исключить все соленые продукты из рациона и недосаливать еду. Также нужно стараться пить побольше воды, так быстрее произойдет очищение организма.

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