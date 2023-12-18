https://uz.sputniknews.ru/20231218/diyeta-novyy-god-vrach-rekomendatsii-41606300.html
Стоит ли садиться на диету перед новогодними праздниками — врач
Стоит ли садиться на диету перед новогодними праздниками — врач
Резкое ограничение в питании с последующим добавлением в рацион жирных продуктов в сочетании с газированными напитками может отрицательно сказаться на самочувствии.
2023-12-18T22:03+0500
2023-12-18T22:03+0500
2023-12-18T22:03+0500
это интересно
новый год
диета
правильное питание
здоровье
мнение эксперта
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Садиться на диету за несколько дней до новогодних праздников не рекомендуется, поскольку это может нанести вред организму, рассказала РИА Новости врач-диетолог Татьяна Залетова.По словам специалиста, резкое ограничение в питании с последующим добавлением в рацион жирных продуктов в сочетании с газированными напитками может привести к проблемам со здоровьем.Если все же хочется немного скинуть вес, то лучше поработать над уменьшением жидкости в теле, а не жира, уточнила Залетова. Для этого она рекомендовала исключить все соленые продукты из рациона и недосаливать еду. Также нужно стараться пить побольше воды, так быстрее произойдет очищение организма.
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врач диета новый год ограничение в питании
врач диета новый год ограничение в питании
Стоит ли садиться на диету перед новогодними праздниками — врач
Резкое ограничение в питании с последующим добавлением в рацион жирных продуктов в сочетании с газированными напитками может отрицательно сказаться на самочувствии.
Садиться на диету за несколько дней до новогодних праздников не рекомендуется, поскольку это может нанести вред организму, рассказала РИА Новости
врач-диетолог Татьяна Залетова.
"Влезть в новогоднее платье достаточно частая проблема, особенно для молодых женщин. Но если похудеть к новому году не получилось, резко ограничивать себя в еде за несколько дней до новогоднего застолья все-таки не нужно", — предупредила она.
По словам специалиста, резкое ограничение в питании с последующим добавлением в рацион жирных продуктов в сочетании с газированными напитками может привести к проблемам со здоровьем.
Если все же хочется немного скинуть вес, то лучше поработать над уменьшением жидкости в теле, а не жира, уточнила Залетова. Для этого она рекомендовала исключить все соленые продукты из рациона и недосаливать еду. Также нужно стараться пить побольше воды, так быстрее произойдет очищение организма.