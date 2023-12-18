https://uz.sputniknews.ru/20231218/putin-obrascheniye-zasedaniye-sng-41612817.html

Путин: культурная близость народов СНГ является залогом развития взаимоотношений

Путин: культурная близость народов СНГ является залогом развития взаимоотношений

Президент РФ обратился к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

2023-12-18T15:01+0500

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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Культурная близость народов стран СНГ и история жизни в одном государстве являются залогом развития кооперационных связей, заявил Владимир Путин, приветствуя участников заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщает РИА Новости.Также Путин отметил уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев, языков и литературы, искусства и народного творчества, доставшийся "нам в наследство". Еще одно заявление российского лидера касалось проведения неформальной встречи с главами стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря."Просил бы вас передать самые теплые приветствия руководителям своих государств, с которыми рассчитываю увидеться совсем скоро — в конце декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета и традиционной неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге", — сказал глава РФ.Путин напомнил, что 1 января председательство в объединении переходит к России, планируется продолжать и развивать практику проведения совместных мероприятий по самым разным направлениям искусства, образования и науки."Будем всячески поощрять реализацию кино- и телепроектов, организацию конкурсов классической и популярной музыки. Напомню, что Россия уже выдвинула целый ряд соответствующих инициатив, включая создание Евразийской академии киноискусств, учреждение Евразийской кинопремии и возрождение международного фестиваля песни "Интервидение", — отметил президент РФ.Кроме того, Владимир Путин назвал одну из целей России в ходе председательства в СНГ. По его словам, РФ уделит внимание сбережению русского языка."В ходе своего председательства (в СНГ) Россия уделит особое внимание теме сбережения нашего общего достояния – русского языка, который был и остаётся языком межнационального общения сотен миллионов людей как в наших странах, так и по всему миру", — сказал он в обращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

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