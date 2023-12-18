https://uz.sputniknews.ru/20231218/rossiya-boyevaya-sistema-avangard-41610244.html
В Британии подняли тревогу из-за военного шага России — СМИ
В Британии подняли тревогу из-за военного шага России — СМИ
Разработка российских ученых позволит значительно сократить время доставки удара и принятия решений во время боевых действий.
2023-12-18T13:43+0500
2023-12-18T13:43+0500
2023-12-18T14:33+0500
в мире
россия
сша
европа
вооружение
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/12/41610074_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4e5704caee51d8573822b6f5bd8d8bed.jpg
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Россия активно разворачивает новейшую боевую систему "Авангард", пишет журналист Уилл Стюарт. Об этом сообщает РИА Новости.Издание также цитирует слова старшего научного сотрудника по военно-космической деятельности Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, который ранее отмечал, что такое оружие сократит время, затрачиваемое на то, чтобы добраться до цели, а также сроки принятия решения о любой попытке вступить в бой или иным образом отреагировать на его запуск.Ранее о переоснащении полка Ясненского соединения в Оренбургской области этим оружием сообщил командующий ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.В основе комплекса "Авангард" — гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду), что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Он предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.
россия
европа
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/12/41610074_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_fce383481c0b2708bea442c35619dfea.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
британия россия разработка российские ученые
британия россия разработка российские ученые
В Британии подняли тревогу из-за военного шага России — СМИ
13:43 18.12.2023 (обновлено: 14:33 18.12.2023)
Разработка российских ученых позволит значительно сократить время доставки удара и принятия решений во время боевых действий.
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik.
Россия активно разворачивает новейшую боевую систему "Авангард", пишет журналист Уилл Стюарт. Об этом сообщает РИА Новости.
"Ракета, которую Путин описывал как "метеорит", может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут", — говорится в публикации Daily Express.
Издание также цитирует слова старшего научного сотрудника по военно-космической деятельности Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, который ранее отмечал, что такое оружие сократит время, затрачиваемое на то, чтобы добраться до цели, а также сроки принятия решения о любой попытке вступить в бой или иным образом отреагировать на его запуск.
Ранее о переоснащении полка Ясненского соединения в Оренбургской области этим оружием сообщил командующий ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
В основе комплекса "Авангард" — гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду), что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Он предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.