https://uz.sputniknews.ru/20231218/rossiya-boyevaya-sistema-avangard-41610244.html

В Британии подняли тревогу из-за военного шага России — СМИ

В Британии подняли тревогу из-за военного шага России — СМИ

Разработка российских ученых позволит значительно сократить время доставки удара и принятия решений во время боевых действий.

2023-12-18T13:43+0500

2023-12-18T13:43+0500

2023-12-18T14:33+0500

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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Россия активно разворачивает новейшую боевую систему "Авангард", пишет журналист Уилл Стюарт. Об этом сообщает РИА Новости.Издание также цитирует слова старшего научного сотрудника по военно-космической деятельности Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, который ранее отмечал, что такое оружие сократит время, затрачиваемое на то, чтобы добраться до цели, а также сроки принятия решения о любой попытке вступить в бой или иным образом отреагировать на его запуск.Ранее о переоснащении полка Ясненского соединения в Оренбургской области этим оружием сообщил командующий ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.В основе комплекса "Авангард" — гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду), что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Он предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.

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