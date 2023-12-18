https://uz.sputniknews.ru/20231218/senat-oliy-majlis-48-plenarnoye-zasedaniye-data-41608309.html

В Узбекистане перенесли дату пленарного заседания Сената Олий Мажлиса

В Узбекистане перенесли дату пленарного заседания Сената Олий Мажлиса

Вопросы, включенные в повестку дня 48 пленарного заседания верхней палаты Национального парламента, остались без изменений.

2023-12-18T12:27+0500

2023-12-18T12:27+0500

2023-12-18T14:04+0500

узбекистан

ташкент

сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

политика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/01/35589194_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eee4a900868501daa5fca0a4fcfa38e4.jpg

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Проведение сорок восьмого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса РУз, запланированное на 18 декабря текущего года, перенесено на 20 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба верхней палаты.Оно пройдет в формате видеоконференцсвязи и будет транслироваться в прямом эфире через YouTube.Законы и вопросы, включенные в повестку дня 48-го пленарного заседания Сената, остались без изменений, добавили в пресс-службе.Сенаторы рассмотрят законы:Предметом обсуждения также станут поправки в некоторые законодательные акты в связи с принятием законов "Об оказании юридической помощи за счет государства" и "О неплатежеспособности", коррективы, направленные на создание более благоприятных условий для граждан при обращении в административные суды, улучшение условий для расширения покрытия Интернетом и связью на территории республики, а также, вносимые в действующее законодательство в связи с совершенствованием системы оказания госуслуг и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства.Вместе с тем сенаторы проанализируют исполнение задач, определенных в дорожных картах по социально-экономическому развитию Наманганской и Ферганской областей, информацию о работе Минэкологии в части охраны атмосферного воздуха и озеленения территорий и утвердят постановления Кенгаша верхней палаты.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан дата 48 пленарное заседание сенат олий мажлиса