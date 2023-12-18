https://uz.sputniknews.ru/20231218/senat-oliy-majlis-48-plenarnoye-zasedaniye-data-41608309.html
В Узбекистане перенесли дату пленарного заседания Сената Олий Мажлиса
В Узбекистане перенесли дату пленарного заседания Сената Олий Мажлиса
Вопросы, включенные в повестку дня 48 пленарного заседания верхней палаты Национального парламента, остались без изменений.
2023-12-18T12:27+0500
2023-12-18T12:27+0500
2023-12-18T14:04+0500
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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Проведение сорок восьмого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса РУз, запланированное на 18 декабря текущего года, перенесено на 20 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба верхней палаты.Оно пройдет в формате видеоконференцсвязи и будет транслироваться в прямом эфире через YouTube.Законы и вопросы, включенные в повестку дня 48-го пленарного заседания Сената, остались без изменений, добавили в пресс-службе.Сенаторы рассмотрят законы:Предметом обсуждения также станут поправки в некоторые законодательные акты в связи с принятием законов "Об оказании юридической помощи за счет государства" и "О неплатежеспособности", коррективы, направленные на создание более благоприятных условий для граждан при обращении в административные суды, улучшение условий для расширения покрытия Интернетом и связью на территории республики, а также, вносимые в действующее законодательство в связи с совершенствованием системы оказания госуслуг и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства.Вместе с тем сенаторы проанализируют исполнение задач, определенных в дорожных картах по социально-экономическому развитию Наманганской и Ферганской областей, информацию о работе Минэкологии в части охраны атмосферного воздуха и озеленения территорий и утвердят постановления Кенгаша верхней палаты.
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узбекистан дата 48 пленарное заседание сенат олий мажлиса
узбекистан дата 48 пленарное заседание сенат олий мажлиса
В Узбекистане перенесли дату пленарного заседания Сената Олий Мажлиса
12:27 18.12.2023 (обновлено: 14:04 18.12.2023)
Вопросы, включенные в повестку дня 48 пленарного заседания верхней палаты Национального парламента, остались без изменений.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik
. Проведение сорок восьмого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса РУз, запланированное на 18 декабря текущего года, перенесено на 20 декабря 2023 года, сообщает
пресс-служба верхней палаты.
Оно пройдет в формате видеоконференцсвязи и будет транслироваться в прямом эфире через YouTube.
Законы и вопросы, включенные в повестку дня 48-го пленарного заседания Сената, остались без изменений, добавили в пресс-службе.
Сенаторы рассмотрят законы:
"О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год";
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год";
"О внесении изменений в Закон Республики Узбекистан "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2023 год".
Предметом обсуждения также станут поправки в некоторые законодательные акты в связи с принятием законов "Об оказании юридической помощи за счет государства" и "О неплатежеспособности", коррективы, направленные на создание более благоприятных условий для граждан при обращении в административные суды, улучшение условий для расширения покрытия Интернетом и связью на территории республики, а также, вносимые в действующее законодательство в связи с совершенствованием системы оказания госуслуг и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
Вместе с тем сенаторы проанализируют исполнение задач, определенных в дорожных картах по социально-экономическому развитию Наманганской и Ферганской областей, информацию о работе Минэкологии в части охраны атмосферного воздуха и озеленения территорий и утвердят постановления Кенгаша верхней палаты.