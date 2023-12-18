https://uz.sputniknews.ru/20231218/uzbekistan-pirotexnika-novyy-god-izyatiye-41606983.html

Сколько незаконной пиротехники уже изъяли перед Новым годом в Узбекистане — видео

Сколько незаконной пиротехники уже изъяли перед Новым годом в Узбекистане — видео

В Узбекистане таможенные органы усилили контроль за незаконный ввоз пиротехнических изделий, а также за их незаконное обращение

2023-12-18T16:15+0500

2023-12-18T16:15+0500

2023-12-18T16:37+0500

узбекистан

пиротехника

незаконный ввоз

таможенный комитет при министерстве экономики и финансов республики узбекистан

мчс узбекистана

салют

безопасность

новый год

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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. В целях борьбы с незаконными ввозом и обращением пиротехнических изделий в Узбекистане таможенные органы усилили контроль за этим процессом, а также меры оперативного розыска, сообщили Sputnik Узбекистан в Таможенном комитете.В ведомстве также рассказали, что в эти дни основное внимание уделяется подготовке к проведению новогодних праздников на высоком уровне и обеспечению общественной безопасности.По сообщению Таможенного комитета РУз, в преддверии Нового года таможенные органы уже выявили 140 случаев нарушений, связанных с незаконным обращением пиротехнических изделий. В результате изъяли более 3,2 млн единиц различных видов пиротехники на общую сумму свыше 2,5 млрд сумов. Подробности в видео Sputnik Узбекистан.

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