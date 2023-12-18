https://uz.sputniknews.ru/20231218/uzbekistan-pirotexnika-novyy-god-izyatiye-41606983.html
Сколько незаконной пиротехники уже изъяли перед Новым годом в Узбекистане — видео
Сколько незаконной пиротехники уже изъяли перед Новым годом в Узбекистане — видео
В Узбекистане таможенные органы усилили контроль за незаконный ввоз пиротехнических изделий, а также за их незаконное обращение
2023-12-18T16:15+0500
2023-12-18T16:15+0500
2023-12-18T16:37+0500
узбекистан
пиротехника
незаконный ввоз
таможенный комитет при министерстве экономики и финансов республики узбекистан
мчс узбекистана
салют
безопасность
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/12/41613483_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b520de703e04a25e118f373779d4bca4.jpg
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. В целях борьбы с незаконными ввозом и обращением пиротехнических изделий в Узбекистане таможенные органы усилили контроль за этим процессом, а также меры оперативного розыска, сообщили Sputnik Узбекистан в Таможенном комитете.В ведомстве также рассказали, что в эти дни основное внимание уделяется подготовке к проведению новогодних праздников на высоком уровне и обеспечению общественной безопасности.По сообщению Таможенного комитета РУз, в преддверии Нового года таможенные органы уже выявили 140 случаев нарушений, связанных с незаконным обращением пиротехнических изделий. В результате изъяли более 3,2 млн единиц различных видов пиротехники на общую сумму свыше 2,5 млрд сумов. Подробности в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/12/41613483_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fa2cb3cc334f48700a0a3b5a36f8c384.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан контрафакт незаконный ввоз изъятие пиротехника таможенный комитет мчс салют безопасность новый год
узбекистан контрафакт незаконный ввоз изъятие пиротехника таможенный комитет мчс салют безопасность новый год
Сколько незаконной пиротехники уже изъяли перед Новым годом в Узбекистане — видео
16:15 18.12.2023 (обновлено: 16:37 18.12.2023)
Эксклюзив
Таможенные органы республики усилили контроль за незаконными ввозом и обращением пиротехнических изделий.
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik
. В целях борьбы с незаконными ввозом и обращением пиротехнических изделий в Узбекистане таможенные органы усилили контроль за этим процессом, а также меры оперативного розыска, сообщили Sputnik Узбекистан
в Таможенном комитете.
В ведомстве также рассказали, что в эти дни основное внимание уделяется подготовке к проведению новогодних праздников на высоком уровне и обеспечению общественной безопасности.
По сообщению Таможенного комитета РУз, в преддверии Нового года таможенные органы уже выявили 140 случаев нарушений, связанных с незаконным обращением пиротехнических изделий. В результате изъяли более 3,2 млн единиц различных видов пиротехники на общую сумму свыше 2,5 млрд сумов.
Подробности в видео Sputnik Узбекистан
.