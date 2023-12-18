https://uz.sputniknews.ru/20231218/uzbekistan-turizm-onlayn-platforma-kitay-opyt-41604633.html
В Узбекистане появится специальная онлайн-платформа для туротрасли
В Узбекистане появится специальная онлайн-платформа для туротрасли
Новый сервис, позволяющий проводить монторинг и оценку туристического сегмента рынка, создадут на основе китайского опыта.
2023-12-18T09:26+0500
2023-12-18T09:26+0500
2023-12-18T09:26+0500
узбекистан
китай
туризм
it-технологии
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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. В Узбекистане на основе китайского опыта создадут онлайн-платформу для мониторинга и оценки состояния туристической отрасли, сообщает ИА "Дунё".Этот вопрос обсудили в ходе встречи председателя Комитета по туризму Узбекистана Умида Шадиева с главой Китайской академии туризма и культуры Линой Чжун, прошедшей в Пекине.Речь шла о создании аналогичной платформы в Узбекистане, а также тестировании ее возможностей в части мониторинга и оценки состояния туристической индустрии.
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узбекистан онлайн-платформа туристическая отрасль китайский опыт
узбекистан онлайн-платформа туристическая отрасль китайский опыт
В Узбекистане появится специальная онлайн-платформа для туротрасли
Новый сервис, позволяющий проводить монторинг и оценку туристического сегмента рынка, создадут с применением опыта КНР.
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik
. В Узбекистане на основе китайского опыта создадут онлайн-платформу для мониторинга и оценки состояния туристической отрасли, сообщает ИА "Дунё".
Этот вопрос обсудили в ходе встречи председателя Комитета по туризму Узбекистана Умида Шадиева с главой Китайской академии туризма и культуры Линой Чжун, прошедшей в Пекине.
"Узбекская сторона ознакомилась с платформой Tourism Big Data Platform, которая была создана академией и предоставляет более 300 показателей и 140 индексов для онлайн-мониторинга и оценки состояния туристической индустрии Китая", — говорится в сообщении.
Речь шла о создании аналогичной платформы в Узбекистане, а также тестировании ее возможностей в части мониторинга и оценки состояния туристической индустрии.