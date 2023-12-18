https://uz.sputniknews.ru/20231218/uzbekistan-turizm-onlayn-platforma-kitay-opyt-41604633.html

В Узбекистане появится специальная онлайн-платформа для туротрасли

В Узбекистане появится специальная онлайн-платформа для туротрасли

Новый сервис, позволяющий проводить монторинг и оценку туристического сегмента рынка, создадут на основе китайского опыта.

2023-12-18T09:26+0500

2023-12-18T09:26+0500

2023-12-18T09:26+0500

узбекистан

китай

туризм

it-технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/13/40121274_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_07fe1703c5c31675bc350b3a15fd7dd2.jpg

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. В Узбекистане на основе китайского опыта создадут онлайн-платформу для мониторинга и оценки состояния туристической отрасли, сообщает ИА "Дунё".Этот вопрос обсудили в ходе встречи председателя Комитета по туризму Узбекистана Умида Шадиева с главой Китайской академии туризма и культуры Линой Чжун, прошедшей в Пекине.Речь шла о создании аналогичной платформы в Узбекистане, а также тестировании ее возможностей в части мониторинга и оценки состояния туристической индустрии.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан онлайн-платформа туристическая отрасль китайский опыт