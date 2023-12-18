https://uz.sputniknews.ru/20231218/uzbekistan-turizm-stoimost-mery-razvitiye-41615904.html

Во сколько обойдется туристам поездка в Узбекистан

Во сколько обойдется туристам поездка в Узбекистан

Каждый турист, приезжающий в Узбекистан, тратит в среднем $326. В 2021 году этот показатель был равен $224.

2023-12-18T17:14+0500

2023-12-18T17:14+0500

2023-12-18T18:02+0500

туризм

узбекистан

паломничество

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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Средние расходы одного туриста за время его пребывания в РУз составляют $326. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал начальник управления диверсификации туристических услуг и развития туристической инфраструктуры Ибрагим Барнаев.Как отмечалось, за 11 месяцев текущего года экспорт туристических услуг достиг $2 млрд.Средние расходы одного туриста за время его пребывания в стране составили $326, в 2021 году этот показатель был равен $224.По его словам, в 2024 году будут приняты меры по доведению туристического экспорта до $2,5 млрд.Общая численность туристовСогласно анализу, среднегодовой рост турпотока в Узбекистан после пандемии коронавируса составил более 20%. В январе – ноябре текущего года республику посетили 6 млн 134 тыс. иностранных граждан. К концу года ожидают, что эта цифра достигнет 7 млн.Из каких стран чаще всего приезжают в Узбекистан:Ведется работа по увеличению числа иностранных туристов до 10 млн в 2024 году.Показатели внутреннего туризмаВ рамках развития внутреннего туризма в 2023 году по программе "Путешествуй по Узбекистану" прогнозировали 20 млн поездок местных туристов по всей республике.За 11 месяцев этот показатель достиг 20,6 млн. На поток внутреннего туризма позитивно влияют длинные выходные в период празднования Нового года, Навруза, Рамазан хайита и Дня Независимости Узбекистана.Кроме того, при непосредственной поддержке Комитета по туризму в регионах организовали более 1 000 поездок для лиц с ограниченными возможностями и 570 000 молодежных поездок."В 2024 году совместно с профильными организациями планируется организовать турпоездки для 1 000 людей с ограниченными возможностями из каждого региона", — сообщил специалист.Также он добавил, что в стране будет поэтапно развиваться безбарьерный туризм.Развитие паломнического туризмаВ июне 2023-го Хиву признали исламским направлением года.Награду вручила сингапурская компания Crescentrating Pte. Ltd в рамках саммита Halal In Travel Awards 2023.Мероприятия, проводимые в целях продвижения потенциала паломнического туризма:В них приняли участие представители более 30 иностранных государств, исследовательских центров, а также делегации из Турции, Ирана, ОАЭ, Алжира, Кувейта, Марокко, Катара, России, Великобритании, Франции, Сингапура, Малайзии, Индонезии и других.В целях увеличения потока паломников в сотрудничестве с субъектами предпринимательства с 26 апреля 2023 года открыты прямые рейсы между Ташкентом и Джакартой (АО "Uzbekistan Airways"), а с 21 июня — между Тегераном и Самаркандом (иранская компания Qeshm Air).Кроме того, на 7-ми языках государств-членов ОТГ запущена платформа "Табаррук зиёрат". На начальном этапе на ней размещены 100 объектов паломничества.Для справки: Организация исламского сотрудничества объявила Хиву туристической столицей исламского мира 2024 года.Улучшение туристической инфраструктурыВ регионах открыто 183 новых гостиницы (11 342 места) и 207 хостелов (7 237 мест). Общее количество гостиниц достигло 5 365, число мест в них – 142 038.Также открыли 333 семейных гостевых дома (3 092 места), их общее число достигло 3 305 (29 300 мест).В результате создания 810 новых туристских организаций и турагентов их количество возросло до 2 649."По состоянию на 1 ноября 2023 года в туристической отрасли реализовано 448 проектов общей стоимостью 8,1 трлн сумов (создано 8 191 новое рабочее место). До конца года будет запущено 60 проектов на сумму 1,4 трлн сумов", — рассказал специалист.С начала года в туристической сфере и смежных с ней отраслях создали 70 тыс. новых рабочих мест.Улучшено состояние 1 145 санитарно-гигиенических станций по всей республике на объектах туризма, на АЗС, на обочинах дорог и в населенных пунктах (из них построили 672, отремонтировали с учетом современных требований 473).На территории 94,0% (4 357) АЗС имеются санитарно-гигиенические станции."В дальнейшем будет проведена отдельная работа по организации санитарно-гигиенических станций в общественных местах, на объектах, посещаемых туристами, в соответствии с современными требованиями", — добавил Барнаев.В этом году на улучшение инфраструктуры туристических объектов уже направлено более 280 млрд сумов. В 2024 году на эти цели выделят 330 млрд сумов.Диверсификация туристических услугВ 2023 году селам Эрташсай и Овжасай в Ташкентской области присвоили статус "туристического села", а махалле Сангардак в Сарыасийском районе Сурхандарьинской области — статус "туристической махалли". Также туристический статус обрел поселок Сентоб в Нуратинском районе Навоийской области. Он же стал победителем в номинации ЮНВТО "Лучшие туристические деревни".На этих территориях, совместно с органами местного самоуправления, улучшены условия для туристов и создана необходимая инфраструктура."В следующем году будут приняты меры по организации еще 10 "туристических поселков" в регионах", — сообщил Иброхим Барнаев.В августе текущего года в туристско-рекреационной зоне "Заамин", строящейся в Зааминском районе Джизакской области, запустили первую в регионе канатную дорогу протяженностью 2 102 метра.Максимальная скорость ее движения — до 6 метров в секунду, а пропускная способность — 1 200 туристов в час.В селе Нанай Янгикурганского района Наманганской области открыли туристический комплекс, предоставляющий услуги медицинского, агро, эко и гастротуризма 500 туристам.В Муйнакском районе Приаралья стартовал проект, рассчитанный на 100 туристов и включающий гостиничный, гастрономический и экскурсионный туризм.В сентябре в Шахрисабзе реализовали проект "Караван-сарай". В его рамках построили автобусную остановку, гостиницу и ресторан на 100 мест, автосервис, АЗС, автомойку и пункты по оказанию других видов услуг.Также начаты работы по созданию крупного туристического комплекса в Шахрисабзе.На территории Шахрисабзского района на площади 240 га строят гостиницы, гостевые дома, оздоровительные и торгово-развлекательные учреждения, а также объекты сервиса.Еще одну зону площадью 58,6 га создают в Камашинском районе. Туристский центр "Майданак-высокогорный" включает гостиницу и санаторий, канатную дорогу, горнолыжный комплекс и другие объекты туристической инфраструктуры.Подготовка кадров для сферы туризмаЗа последние 3 года количество высших учебных заведений, специализирующихся на подготовке кадров в сфере туризма, увеличилось с 16 до 30, а число обучающихся в них студентов — с 4 100 до 11 500.Если в 2020 году число преподавателей с ученой степенью в профильных вузах составляло 24,2%, в 2023-м этот показатель достиг 37,6%. Исходя из международного опыта, в этом году в 10-ти профессиональных учебных заведениях Комитета по туризму созданы туристические учебные лаборатории для проведения практических занятий. На эти цели выделено более 3 млрд сумов.

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