https://uz.sputniknews.ru/20231218/virtualnyy-muzey-kulturnoye-naslediye-sng-41619689.html

Создан виртуальный музей культурного наследия стран СНГ – Арипов

Создан виртуальный музей культурного наследия стран СНГ – Арипов

Премьер-министр Узбекистана, выступил на заседании Совета глав правительств СНГ, прошедшем в столице РФ.

2023-12-18T18:01+0500

2023-12-18T18:01+0500

2023-12-18T18:01+0500

культура

узбекистан

снг

абдулла арипов

музей

культурные ценности

москва

россия

заседание

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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Проект создания виртуального музея культурного наследия государств-участников СНГ успешно реализован. Об этом сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых государств, прошедшем в Москве.Цель проекта — объединить материальное культурное наследие стран СНГ в едином виртуальном музее в Интернете.Также он поблагодарил представителей стран СНГ за активное участие в работе XV Ташкентского международного кинофестиваля.Кроме того, премьер-министр РУз отметил, что доброй традицией стали съемки совместных художественных фильмов, а в филиале ВГИКа в Ташкенте — регулярное проведение мастер-классов и встреч с участием известных артистов из России и стран Содружества.Арипов напомнил, что в текущем году в Азербайджане и Беларуси с успехом прошли дни культуры Узбекистана, а в РУз — дни культуры Казахстана и Туркменистана, а также мероприятия в рамках проекта "Русские сезоны". Вместе с тем, регулярно организуют взаимные гастрольные туры с театрами Кыргызстана и Таджикистана."Мы намерены и далее содействовать реализации совместных программ и проектов в культурно-гуманитарной сфере", — подчеркнул он.

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