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Создан виртуальный музей культурного наследия стран СНГ – Арипов
Создан виртуальный музей культурного наследия стран СНГ – Арипов
Премьер-министр Узбекистана, выступил на заседании Совета глав правительств СНГ, прошедшем в столице РФ.
2023-12-18T18:01+0500
2023-12-18T18:01+0500
2023-12-18T18:01+0500
культура
узбекистан
снг
абдулла арипов
музей
культурные ценности
москва
россия
заседание
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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Проект создания виртуального музея культурного наследия государств-участников СНГ успешно реализован. Об этом сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых государств, прошедшем в Москве.Цель проекта — объединить материальное культурное наследие стран СНГ в едином виртуальном музее в Интернете.Также он поблагодарил представителей стран СНГ за активное участие в работе XV Ташкентского международного кинофестиваля.Кроме того, премьер-министр РУз отметил, что доброй традицией стали съемки совместных художественных фильмов, а в филиале ВГИКа в Ташкенте — регулярное проведение мастер-классов и встреч с участием известных артистов из России и стран Содружества.Арипов напомнил, что в текущем году в Азербайджане и Беларуси с успехом прошли дни культуры Узбекистана, а в РУз — дни культуры Казахстана и Туркменистана, а также мероприятия в рамках проекта "Русские сезоны". Вместе с тем, регулярно организуют взаимные гастрольные туры с театрами Кыргызстана и Таджикистана."Мы намерены и далее содействовать реализации совместных программ и проектов в культурно-гуманитарной сфере", — подчеркнул он.
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арипов премьер-министр узбекистан создание виртуальный музей культурное наследие страны снг заседание совета глав правительств снг
арипов премьер-министр узбекистан создание виртуальный музей культурное наследие страны снг заседание совета глав правительств снг
Создан виртуальный музей культурного наследия стран СНГ – Арипов
Премьер-министр Узбекистана, выступил на заседании Совета глав правительств СНГ, прошедшем в столице РФ.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Проект создания виртуального музея культурного наследия государств-участников СНГ успешно реализован. Об этом сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых государств, прошедшем в Москве.
Цель проекта — объединить материальное культурное наследие стран СНГ в едином виртуальном музее в Интернете.
"По инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева реализован уникальный проект создания виртуального музея культурного наследия государств-участников СНГ", — сказал Арипов.
Также он поблагодарил представителей стран СНГ за активное участие в работе XV Ташкентского международного кинофестиваля.
Кроме того, премьер-министр РУз отметил, что доброй традицией стали съемки совместных художественных фильмов, а в филиале ВГИКа в Ташкенте — регулярное проведение мастер-классов и встреч с участием известных артистов из России и стран Содружества.
Арипов напомнил, что в текущем году в Азербайджане и Беларуси с успехом прошли дни культуры Узбекистана, а в РУз — дни культуры Казахстана и Туркменистана, а также мероприятия в рамках проекта "Русские сезоны". Вместе с тем, регулярно организуют взаимные гастрольные туры с театрами Кыргызстана и Таджикистана.
"Мы намерены и далее содействовать реализации совместных программ и проектов в культурно-гуманитарной сфере", — подчеркнул он.