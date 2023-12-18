https://uz.sputniknews.ru/20231218/yeaes-yaytsa-postavka-obnuleniye-poshlina-41620460.html
В странах ЕАЭС поставку куриных яиц временно освободят от таможенной пошлины
В странах ЕАЭС поставку куриных яиц временно освободят от таможенной пошлины
Совет ЕЭК обнулил пошлины на импорт куриных яиц в Россию. Временную тарифную льготу предоставят для объема поставок до 1,2 млрд штук.
2023-12-18T18:35+0500
2023-12-18T18:35+0500
2023-12-18T18:36+0500
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пошлина
импорт
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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение обнулить пошлины на импорт в Россию куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года, сообщается на сайте ЕЭК.Как уточняется, временную тарифную льготу, предназначенную для стабилизации рынка, собираются вводить для поставок в РФ до 1,2 млрд штук яиц. Это поможет "обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости, в частности, из Турции и Ирана".Напомним, что 14 декабря Владимир Путин отметил, что цены на куриные яйца выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава РФ пообещал, что ситуация с ценами на этот популярный продукт будет улучшаться.
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страны еаэс поставка куриные яйца россия освобождение от таможенной пошлины
страны еаэс поставка куриные яйца россия освобождение от таможенной пошлины
В странах ЕАЭС поставку куриных яиц временно освободят от таможенной пошлины
18:35 18.12.2023 (обновлено: 18:36 18.12.2023)
Совет ЕЭК обнулил пошлины на импорт куриных яиц в Россию. Временную тарифную льготу предоставят для объема поставок до 1,2 млрд штук.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение обнулить пошлины на импорт в Россию куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года, сообщается
на сайте ЕЭК.
Как уточняется, временную тарифную льготу, предназначенную для стабилизации рынка, собираются вводить для поставок в РФ до 1,2 млрд штук яиц. Это поможет "обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости, в частности, из Турции и Ирана".
"Мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период, а также избежать возможного возникновения дефицита", – объяснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Напомним, что 14 декабря Владимир Путин отметил, что цены на куриные яйца выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава РФ пообещал, что ситуация с ценами на этот популярный продукт будет улучшаться.