https://uz.sputniknews.ru/20231218/yeaes-yaytsa-postavka-obnuleniye-poshlina-41620460.html

В странах ЕАЭС поставку куриных яиц временно освободят от таможенной пошлины

В странах ЕАЭС поставку куриных яиц временно освободят от таможенной пошлины

Совет ЕЭК обнулил пошлины на импорт куриных яиц в Россию. Временную тарифную льготу предоставят для объема поставок до 1,2 млрд штук.

2023-12-18T18:35+0500

2023-12-18T18:35+0500

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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение обнулить пошлины на импорт в Россию куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года, сообщается на сайте ЕЭК.Как уточняется, временную тарифную льготу, предназначенную для стабилизации рынка, собираются вводить для поставок в РФ до 1,2 млрд штук яиц. Это поможет "обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости, в частности, из Турции и Ирана".Напомним, что 14 декабря Владимир Путин отметил, что цены на куриные яйца выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава РФ пообещал, что ситуация с ценами на этот популярный продукт будет улучшаться.

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