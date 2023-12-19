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https://uz.sputniknews.ru/20231219/bilayn-sdelal-svoe-mobilnoe-prilojenie-esche-bolee-dostupnym-41624990.html
билайн сделал свое мобильное приложение еще более доступным
билайн сделал свое мобильное приложение еще более доступным
билайн продолжает работу над обеспечением комфорта для граждан Узбекистана при пользовании услуг связи в России — так мобильное приложение оператора было переведено и адаптировано для пользователей, говорящих на узбекском языке.
2023-12-19T10:21+0500
2023-12-19T15:13+0500
билайн
мобильное приложение
граждане узбекистана
россия
узбекский язык
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Это изменение призвано облегчить использование продуктов и услуг билайна, делая общение с родными и близкими более удобным и доступным. Теперь клиенты компании из Узбекистана могут на родном для себя языке совершать все привычные операции в мобильном приложении билайна. Будь то пополнение баланса телефона, управление настройками тарифного плана или доступ к другим важным функциям — все эти действия стали значительно проще благодаря многоязычной поддержке.Были переведены все основные экраны приложения, что делает его использование интуитивно понятным и удобным. Специально переключать язык не нужно — он будет соответствовать языку системы смартфона пользователя. Если в настройках устройства установлен узбекский язык, приложение билайна будет автоматически отображаться на выбранном языке. Такая адаптация не только облегчает повседневное использование услуг компании, но и демонстрирует уважение к языковым и культурным особенностям, улучшая пользовательский опыт и способствуют более глубокому интегрированию в социальную и культурную жизнь России.* 12+Реклама ПАО "ВымпелКом" erid: 4CQwVszH9pWupKGPhKb, подробнее на сайте: beeline.ru
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билайн мобильное приложение доступность граждане узбекистан услуги связи россия узбекский язык
билайн мобильное приложение доступность граждане узбекистан услуги связи россия узбекский язык

билайн сделал свое мобильное приложение еще более доступным

10:21 19.12.2023 (обновлено: 15:13 19.12.2023)
© Пресс-служба БилайнаЛоготип и вывеска оператора сотовой связи Билайн
Логотип и вывеска оператора сотовой связи Билайн - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2023
© Пресс-служба Билайна
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билайн продолжает работу над обеспечением комфорта для граждан Узбекистана при пользовании услуг связи в России — так мобильное приложение * оператора было переведено и адаптировано для пользователей, говорящих на узбекском языке.
Это изменение призвано облегчить использование продуктов и услуг билайна, делая общение с родными и близкими более удобным и доступным.
Теперь клиенты компании из Узбекистана могут на родном для себя языке совершать все привычные операции в мобильном приложении билайна. Будь то пополнение баланса телефона, управление настройками тарифного плана или доступ к другим важным функциям — все эти действия стали значительно проще благодаря многоязычной поддержке.
Были переведены все основные экраны приложения, что делает его использование интуитивно понятным и удобным. Специально переключать язык не нужно — он будет соответствовать языку системы смартфона пользователя. Если в настройках устройства установлен узбекский язык, приложение билайна будет автоматически отображаться на выбранном языке.
Такая адаптация не только облегчает повседневное использование услуг компании, но и демонстрирует уважение к языковым и культурным особенностям, улучшая пользовательский опыт и способствуют более глубокому интегрированию в социальную и культурную жизнь России.
* 12+
Реклама ПАО "ВымпелКом" erid: 4CQwVszH9pWupKGPhKb, подробнее на сайте: beeline.ru
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