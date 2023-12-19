https://uz.sputniknews.ru/20231219/bilayn-sdelal-svoe-mobilnoe-prilojenie-esche-bolee-dostupnym-41624990.html

билайн сделал свое мобильное приложение еще более доступным

билайн сделал свое мобильное приложение еще более доступным

билайн продолжает работу над обеспечением комфорта для граждан Узбекистана при пользовании услуг связи в России — так мобильное приложение оператора было переведено и адаптировано для пользователей, говорящих на узбекском языке.

2023-12-19T10:21+0500

2023-12-19T10:21+0500

2023-12-19T15:13+0500

билайн

мобильное приложение

граждане узбекистана

россия

узбекский язык

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Это изменение призвано облегчить использование продуктов и услуг билайна, делая общение с родными и близкими более удобным и доступным. Теперь клиенты компании из Узбекистана могут на родном для себя языке совершать все привычные операции в мобильном приложении билайна. Будь то пополнение баланса телефона, управление настройками тарифного плана или доступ к другим важным функциям — все эти действия стали значительно проще благодаря многоязычной поддержке.Были переведены все основные экраны приложения, что делает его использование интуитивно понятным и удобным. Специально переключать язык не нужно — он будет соответствовать языку системы смартфона пользователя. Если в настройках устройства установлен узбекский язык, приложение билайна будет автоматически отображаться на выбранном языке. Такая адаптация не только облегчает повседневное использование услуг компании, но и демонстрирует уважение к языковым и культурным особенностям, улучшая пользовательский опыт и способствуют более глубокому интегрированию в социальную и культурную жизнь России.* 12+Реклама ПАО "ВымпелКом" erid: 4CQwVszH9pWupKGPhKb, подробнее на сайте: beeline.ru

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