https://uz.sputniknews.ru/20231219/kitay-zemletryaseniye-jertvy-41626570.html

В Китае произошло сильное землетрясение — есть жертвы

В Китае произошло сильное землетрясение — есть жертвы

Магнитуда подземных толчков составила 6,2. В районе бедствия задействованы 1 440 пожарных и спасателей.

2023-12-19T11:53+0500

2023-12-19T11:53+0500

2023-12-19T11:53+0500

в мире

китай

землетрясение

жертвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/13/41626126_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a24fa64fdb229ad35c55aba88f0b8e0b.jpg

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу.Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая достигло 118.По сообщению телеканала, на настоящий момент в результате землетрясения погибли 105 человек в провинции Ганьсу и 13 в провинции Цинхай. В провинции Цинхай также потеряна связь с 20 людьми, еще 182 человека получили ранения.В районе бедствия повреждены некоторые объекты водо- и электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 млн юаней (около $28 млн) для оказания помощи при стихийных бедствиях.Во вторник утром министерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МЧС) Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения задействованы 1 440 пожарных и спасателей.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

китай землетрясение магнитуда погибшие пожарные спасатели