https://uz.sputniknews.ru/20231219/mirziyoyev-videoselektor-proizvodstvo-uslugi-41624080.html

Вопросами производства, промышленных зон и экспорта на местах займется ТПП — Мирзиёев

Вопросами производства, промышленных зон и экспорта на местах займется ТПП — Мирзиёев

Глава Узбекистана определил меры по дальнейшему развитию производства и сферы услуг.

2023-12-19T10:08+0500

2023-12-19T10:08+0500

2023-12-19T12:41+0500

экономика

узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

производство

сфера услуг

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Отныне вопросами производства, промышленных зон и экспорта на местах будет заниматься Торгово-промышленная палата. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного расширению производства и развития сферы услуг в регионах, сообщает пресс-служба президента.В связи с расширением полномочий ТПП, областные управления и районные отделы министерства инвестиций, промышленности и торговли упразднят. В систему ТПП переведут также агентство и фонд по поддержке экспорта, структуру Узбекэкспертизы.Он отметил, что в силу происходящих в мире событий, растут цены на сырье и продукцию, необходимые для экономики республики, а также затраты на их доставку. Поэтому в первую очередь необходимо глубоко перерабатывать собственное сырье и увеличивать выпуск конкурентоспособной продукции.Мирзиёев указал на новые возможности для увеличения производства и экспорта.Так, сегодня некоторые виды тканей и синтетической пряжи, используемые в текстильной промышленности, импортируются. В связи с этим начато множество проектов, направленных на увеличение локализации и экспорта этой продукции.К примеру, запланированы проекты по запуску производства тканей и созданию красильных фабрик стоимостью $350 млн в Юкоричирчикском районе, искусственного волокна, ткацкого и красильного производства на $60 млн в Нукусе. Намечен выпуск штор и мебельных тканей из искусственного волокна в Андижане и Самарканде. В Пахтаабадском районе создадут текстильную промзону. В Каракалпакстане и 6-ти областях планируют реализовать 15 проектов по изготовлению синтетических волокон.Как отмечалось, в 2024 году в текстильной отрасли может быть создано еще $700 млн добавленной стоимости. В связи с чем введут новый порядок поддержки предприятий этого сектора. Для этого $200 млн выделят в качестве ресурса для новых проектов, создающих добавочную стоимость. Государство покроет затраты на строительство очистных сооружений для красильных предприятий. Предприятиям текстильной промышленности, внедрившим международные санитарные стандарты, предоставят субсидии до 100 миллионов сумов.Подчеркнуто, что для обеспечения качества продукции необходимо привлекать дизайнеров, маркетологов и конструкторов из-за рубежа.Одним из важнейших факторов успешного вывода продукции на мировой рынок является наличие бренда. Отечественная продукция с маркировкой "Сделано в Узбекистане" мало котируется на внешнем рынке, поскольку не имеет бренда.Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость поддержки не только сбыта продукции нашей страны, но и узнаваемости бренда на зарубежных рынках.В связи с этим, перед ТПП поставлена ​​задача оказать поддержку местным предприятиям, производящим ткани, одежду, ковры, обувь, кожаные аксессуары, продукты питания, товары для дома и стройматериалы, в установлении контактов со специальными сорсинг-компаниями, а также адаптироваться к требованиям брендов.Также глава республики дал указания по расширению участия отечественных предприятий в международных выставках, открытию торговых домов в городах Европы и Азии.Речь шла о том, что Узбекистане также имеются все возможности для того, чтобы бренды размещали здесь свои производства. К примеру, в следующем году в Чирчике заработает завод мощностью 2,5 млн штук алюминиевой тары, выпускаемой по немецкой технологии. Это источник материалов не только для производителей прохладительных напитков, но и для предприятий, специализирующихся на выпуске косметики, бытовой химии, продуктов питания. Необходимо использовать такие возможности для привлечения в страну престижных брендов.Для этого внедрят новые подходы:Кроме того, республика имеет огромную сырьевую базу для химической промышленности. В настоящее время в отрасли сформированы проекты общей стоимостью $3 млрд.В свою очередь электротехническая отрасль способна реализовать проекты стоимостью $2 миллиарда долларов. Например, для строящихся в нашей стране солнечных и ветряных электростанций мощностью 27 гигаватт необходима кабельная продукция на $500 млн. Существует высокий спрос и на такое оборудование, как бытовая техника и трансформаторы.На локализацию этой продукции нацелены 5 проектов стоимостью $120 млн, которые запустят в следующем году в промышленной зоне "Охангарон", а также технопарк стоимостью $120 млн, создаваемый в Бухаре.Президент поставил задачи нарастить объемы производства в этих отраслях.Особое внимание Мирзиёев уделил вопросу промышленного развития районов Каракалпакстана и города Нукуса. На расширение производства в этой области выделены низкопроцентные ресурсы на $100 млн. Сформировано 23 перспективных проекта, за которыми закреплены области республики и коммерческие банки. Ответственные лица сказали о реализации этих проектов.Также речь шла о расширении возможностей в сфере услуг и туризма.За 11 месяцев текущего года оказано услуг на сумму 421 трлн сумов, что на 13,6% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что к концу года доля услуг в экономике превысит 43%. Однако этих показателей недостаточно. Имеется большой потенциал в сферах финансов, транспорта, туризма, образования, медицины и информационных технологий.Недавно были созданы Банк развития бизнеса и Компания развития предпринимательства. С 1 января 2024 года начнут работу микрофинансовые банки, предоставляющие базовые банковские услуги. Исходя из этого, ожидается, что в следующем году объем финансовых услуг увеличится на 30%.Также ведется работа по размещению евробондов на сумму $500 млн.Для стимулирования занятия предпринимательством решено выделять в рамках программы "Семейное предпринимательство" беззалоговые кредиты на сумму до 50 млн сумов лицам, открывшим собственный малый бизнес и имеющим положительную кредитную историю, и до 100 млн сумов желающим расширить свою деятельность. Также одобрили предложение о предоставлении кредитов самозанятым, делающим первые шаги в бизнесе.Четверть общего объема услуг в республике приходится на сферу транспорта. В этом году было завезено около 1,5 тыс. автобусов и 25 новых самолетов. Заработали частные авиалинии, открыто 17 маршрутов.Президент РУз дал поручения увеличить автобусные маршруты и авиарейсы между городами республики, регионами и в соседние страны.В железнодорожной сфере были пересмотрены тарифы, отменены ненужные льготы. В процессе — поставка 6 скоростных поездов и 30 электропоездов. Это позволит обеспечить 20% рост сферы в следующем году.В Узбекистане быстро развивается частный сектор образования и медицины. Указано на возможность выставления пустующих земельных участков на целевые аукционы для создания частных образовательных организаций и клиник.Сегодня доля IT-услуг в ВВП Узбекистана составляет 3-3,5%. Подчеркнута важность увеличения объема услуг в этой сфере до 41 трлн сумов и увеличения экспорта в 2 раза с обеспечением не менее 30% роста в следующем году.Республика имеет большой туристический потенциал. Для его эффективного использования необходимо увеличить количество гостиниц и гостевых домов.Решено подготовить мастер-планы исторических и курортных туристических объектов, выделить дополнительные средства на их инфраструктуру. Наряду с ремонтом ведущих к ним дорог президент поставил задачу разместить вдоль них пункты торговли и сервиса.Как показывает зарубежный опыт, туристов зачастую привлекает возможность приобретения ювелирных изделий. Хотя в нашей республике для этого есть достаточные условия, такие изделия производятся в небольшом количестве. В связи с этим Мирзиёев поручил со следующего года организовать в каждом регионе современные ювелирные комплексы. Также высказано предложение организовать в республике международную неделю моды "Узбекский шелк".В результате этих мер в сфере услуг и туризма смогут быть трудоустроены более 2 млн человек.

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