https://uz.sputniknews.ru/20231219/press-tsentr-sputnik-uzbekistan-konstantin-zlygostev-41635457.html

В пресс-центре Sputnik Узбекистан пройдет пресс-конференция Торгпреда РФ в РУз

В пресс-центре Sputnik Узбекистан пройдет пресс-конференция Торгпреда РФ в РУз

Константин Злыгостев расскажет об итогах торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном за 2023 год, а также поделится планами на следующий год.

2023-12-19T14:15+0500

2023-12-19T14:15+0500

2023-12-19T16:03+0500

узбекистан

ташкент

пресс-центр

пресс-конференция

sputnik

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 21 декабря в 15.00 состоится пресс-конференция Торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева. Торгпред расскажет об итогах торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном за 2023 год, а также поделится планами на 2024-й.Кроме этого, Константин Злыгостев ответит на следующие вопросы: почему Узбекистан вызывает такой большой интерес у российских инвесторов и какие новые направления для инвестиций могут быть созданы, за счет чего товарооборот между странами может достичь $20 млрд, как идет подготовка к очередному ИННОПРОМУ и каким он будет. Представители СМИ, заинтересованные в участии, могут обратиться по номеру +99890 984 984 9, (продюсер пресс-центра Sputnik в Ташкенте Рамиз Бахтияров, @RamizBakhtiyarov).

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