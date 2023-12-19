https://uz.sputniknews.ru/20231219/press-tsentr-sputnik-uzbekistan-konstantin-zlygostev-41635457.html
В пресс-центре Sputnik Узбекистан пройдет пресс-конференция Торгпреда РФ в РУз
В пресс-центре Sputnik Узбекистан пройдет пресс-конференция Торгпреда РФ в РУз
Константин Злыгостев расскажет об итогах торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном за 2023 год, а также поделится планами на следующий год.
2023-12-19T14:15+0500
2023-12-19T14:15+0500
2023-12-19T16:03+0500
узбекистан
ташкент
пресс-центр
пресс-конференция
sputnik
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 21 декабря в 15.00 состоится пресс-конференция Торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева. Торгпред расскажет об итогах торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном за 2023 год, а также поделится планами на 2024-й.Кроме этого, Константин Злыгостев ответит на следующие вопросы: почему Узбекистан вызывает такой большой интерес у российских инвесторов и какие новые направления для инвестиций могут быть созданы, за счет чего товарооборот между странами может достичь $20 млрд, как идет подготовка к очередному ИННОПРОМУ и каким он будет. Представители СМИ, заинтересованные в участии, могут обратиться по номеру +99890 984 984 9, (продюсер пресс-центра Sputnik в Ташкенте Рамиз Бахтияров, @RamizBakhtiyarov).
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пресс-центр sputnik узбекистан пресс-конференция торгпред рф константин злыгостев россия торговля экономика
пресс-центр sputnik узбекистан пресс-конференция торгпред рф константин злыгостев россия торговля экономика
В пресс-центре Sputnik Узбекистан пройдет пресс-конференция Торгпреда РФ в РУз
14:15 19.12.2023 (обновлено: 16:03 19.12.2023)
Константин Злыгостев расскажет об итогах торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном за 2023 год, а также поделится планами на следующий год.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 21 декабря в 15.00 состоится пресс-конференция Торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева.
Торгпред расскажет об итогах торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном за 2023 год, а также поделится планами на 2024-й.
Кроме этого, Константин Злыгостев ответит на следующие вопросы: почему Узбекистан вызывает такой большой интерес у российских инвесторов и какие новые направления для инвестиций могут быть созданы, за счет чего товарооборот между странами может достичь $20 млрд, как идет подготовка к очередному ИННОПРОМУ и каким он будет.
Представители СМИ, заинтересованные в участии, могут обратиться по номеру +99890 984 984 9, (продюсер пресс-центра Sputnik в Ташкенте Рамиз Бахтияров, @RamizBakhtiyarov).