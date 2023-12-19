В Ташкенте открыли монумент, символизирующий борьбу с коррупцией
16:15 19.12.2023 (обновлено: 16:16 19.12.2023)
© Пресс-служба президента Узбекистана Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции.
Прозрачная металлическая композиция в виде устремленной вверх раскрытой руки олицетворяет честность и чистоту деяний и помыслов.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В столице Узбекистана открыли монумент, олицетворяющий усилия международного сообщества по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба президента.
Он находится на территории Международного делового центра "Tashkent city".
© Пресс-служба президента Узбекистана Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции.
Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции.
В церемонии открытия монумента участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.
В числе участников также помощник Генерального секретаря ООН Александр Зуев и официальные лица зарубежных стран.
"Двенадцатиметровая прозрачная металлическая композиция в виде устремленной вверх руки с раскрытыми пальцами означает честность и чистоту деяний и помыслов, абсолютное неприятие коррупции и призыв к странам всего мира объединиться в борьбе с ней", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента Узбекистана Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции.
Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции.
© Пресс-служба президента Узбекистана Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции.
Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции.
Напомним, что Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани по приглашению Шавката Мирзиёева находится в Ташкенте с рабочим визитом. Главы государств приняли участие в церемонии вручения Международной премии по борьбе с коррупцией, учрежденной по инициативе эмира Катара. Также лидеры двух стран проведут переговоры.