https://uz.sputniknews.ru/20231219/tashkent-monument-borba-korruptsiya-41640110.html

В Ташкенте открыли монумент, символизирующий борьбу с коррупцией

В Ташкенте открыли монумент, символизирующий борьбу с коррупцией

Прозрачная металлическая композиция в виде устремленной вверх раскрытой руки олицетворяет честность и чистоту деяний и помыслов

2023-12-19T16:15+0500

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политика

узбекистан

катар

оон

ташкент

шавкат мирзиёев

монумент

открытие

борьба с коррупцией

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В столице Узбекистана открыли монумент, олицетворяющий усилия международного сообщества по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба президента.Он находится на территории Международного делового центра "Tashkent city".В церемонии открытия монумента участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.В числе участников также помощник Генерального секретаря ООН Александр Зуев и официальные лица зарубежных стран.Напомним, что Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани по приглашению Шавката Мирзиёева находится в Ташкенте с рабочим визитом. Главы государств приняли участие в церемонии вручения Международной премии по борьбе с коррупцией, учрежденной по инициативе эмира Катара. Также лидеры двух стран проведут переговоры.

узбекистан

катар

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политика, узбекистан, катар, оон, ташкент, шавкат мирзиёев, монумент, открытие, борьба с коррупцией