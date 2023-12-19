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https://uz.sputniknews.ru/20231219/tashkent-monument-borba-korruptsiya-41640110.html
В Ташкенте открыли монумент, символизирующий борьбу с коррупцией
В Ташкенте открыли монумент, символизирующий борьбу с коррупцией
Прозрачная металлическая композиция в виде устремленной вверх раскрытой руки олицетворяет честность и чистоту деяний и помыслов
2023-12-19T16:15+0500
2023-12-19T16:16+0500
политика
узбекистан
катар
оон
ташкент
шавкат мирзиёев
монумент
открытие
борьба с коррупцией
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В столице Узбекистана открыли монумент, олицетворяющий усилия международного сообщества по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба президента.Он находится на территории Международного делового центра "Tashkent city".В церемонии открытия монумента участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.В числе участников также помощник Генерального секретаря ООН Александр Зуев и официальные лица зарубежных стран.Напомним, что Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани по приглашению Шавката Мирзиёева находится в Ташкенте с рабочим визитом. Главы государств приняли участие в церемонии вручения Международной премии по борьбе с коррупцией, учрежденной по инициативе эмира Катара. Также лидеры двух стран проведут переговоры.
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политика, узбекистан, катар, оон, ташкент, шавкат мирзиёев, монумент, открытие, борьба с коррупцией
политика, узбекистан, катар, оон, ташкент, шавкат мирзиёев, монумент, открытие, борьба с коррупцией

В Ташкенте открыли монумент, символизирующий борьбу с коррупцией

16:15 19.12.2023 (обновлено: 16:16 19.12.2023)
© Пресс-служба президента Узбекистана Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции.
 Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Прозрачная металлическая композиция в виде устремленной вверх раскрытой руки олицетворяет честность и чистоту деяний и помыслов.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В столице Узбекистана открыли монумент, олицетворяющий усилия международного сообщества по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба президента.
Он находится на территории Международного делового центра "Tashkent city".
© Пресс-служба президента Узбекистана Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции.
 Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2023
Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В церемонии открытия монумента участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.
В числе участников также помощник Генерального секретаря ООН Александр Зуев и официальные лица зарубежных стран.
"Двенадцатиметровая прозрачная металлическая композиция в виде устремленной вверх руки с раскрытыми пальцами означает честность и чистоту деяний и помыслов, абсолютное неприятие коррупции и призыв к странам всего мира объединиться в борьбе с ней", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента Узбекистана Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции.
 Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2023
Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции.
 Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2023
Церемония открытия монумента, олицетворяющего усилия международного сообщества по противодействию коррупции.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, что Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани по приглашению Шавката Мирзиёева находится в Ташкенте с рабочим визитом. Главы государств приняли участие в церемонии вручения Международной премии по борьбе с коррупцией, учрежденной по инициативе эмира Катара. Также лидеры двух стран проведут переговоры.
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