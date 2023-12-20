https://uz.sputniknews.ru/20231220/gennasambleya-oon-podderjka-rezolyutsiya-rf-borba-natsizm-41655080.html

Генассамблея ООН поддержала российскую резолюцию о борьбе с нацизмом

Генассамблея ООН поддержала российскую резолюцию о борьбе с нацизмом

Авторы документа осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, а также призывают ликвидировать все формы расовой дискриминации.

2023-12-20T12:43+0500

2023-12-20T12:43+0500

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости. Ранее ее одобрил Третий комитет Генассамблеи.Документ поддержали 118 стран, против проголосовали 49, воздержались 14. В числе голосовавших за документ — Россия, КНР и Израиль.Резолюция рекомендует странам принять соответствующие конкретные меры, в том числе на законодательном уровне, в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны, а также отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с 1939 по 1945 годы.Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Речь идет о нанесении граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Принятая резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе и на законодательном уровне.Кто противВ числе стран, проголосовавших против российской резолюции — США, Великобритания, Германия, Италия, Япония и Украина. Большинство из них попытались оправдать свой голос против данной резолюции тем, что Россия якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для "оправдания" СВО.В числе проголосовавших за резолюцию, — Россия, Беларусь, Китай, Индия, Сирия, Израиль, Аргентина, Армения, Азербайджан, Боливия, Бразилия, Камерун, ЦАР, Колумбия, Куба, КНДР, Египет, Эритрея, Эфиопия, Габон, Ирак, Казахстан, Кения, Никарагуа, Пакистан, Перу, Катар, Кыргызстан, Кувейт, Ливия, Мали, Мексика и другие.Из воздержавшихся — Турция, Южная Корея, Швейцария, Мьянма.Антироссийская поправкаПо настоянию ряда стран западного лагеря, в том числе Украины, Австралии, Японии, в текст резолюции включили поправку, гласящую, что Россия якобы стремилась "оправдать свою территориальную агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма". Группа западных стран внесла ее в надежде на то, что в случае ее принятия РФ откажется от текста своей резолюции и не будет за нее голосовать. Однако, вопреки их ожиданиям, этого не произошло. Россия голосовала за резолюцию, а те, кто поддержал поправку в итоге все равно голосовали против данного документа.В то же время Россия, Беларусь, Китай, Сирия, КНДР и Египет, дистанцировались от западной поправки.Положительная динамикаПодавляющее большинство стран Генассамблеи ООН осознают, что с нацизмом и неонацизмом надо бороться – против резолюции о борьбе с героизацией нацизма голосуют лишь Евросоюз, США и их сателлиты, заявила журналистам зампостпреда России при всемирной организации Мария Заболоцкая.При этом, по ее словам, динамика по числу стран, ежегодно голосующих за данную резолюцию, положительная.

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