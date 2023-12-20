https://uz.sputniknews.ru/20231220/kak-rabotaet-sovremennaya-shkolnaya-vr-doska-41659396.html

Как работает современная школьная VR-доска

Как работает современная школьная VR-доска

Устройство продемонстрировали в ходе конкурса mGov Award. VR School Cardboard предназначена для внедрения VR-технологий в работу STEM лабораторий и в учебный процесс в школах.

2023-12-20T14:49+0500

2023-12-20T14:49+0500

2023-12-20T14:49+0500

узбекистан

видео

it-технологии

виртуальная реальность

школа

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Использование виртуальной реальности (VR) открывает перед учителями и учениками огромные возможности: "проникать" в микро- и макромиры, безопасно проводить физические эксперименты, ускорять и замедлять химические реакции и биологические процессы, перемещаться во времени и пространстве, а также наблюдать исторические события глазами их очевидцев. Кроме того, VR расширяет границы коммуникаций, позволяя приглашать на уроки ученых, педагогов и таких же школьников из любого города или страны.Это устройство можно использовать в трех режимах: "Ручной режим", "Режим доски" и "VR программа".Как оно работает смотрите в видеоролике Sputnik Узбекистан.

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демонстрация современная школьная vr-доска конкурса mgov award