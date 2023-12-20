https://uz.sputniknews.ru/20231220/kak-rabotaet-sovremennaya-shkolnaya-vr-doska-41659396.html
Как работает современная школьная VR-доска
Как работает современная школьная VR-доска
Устройство продемонстрировали в ходе конкурса mGov Award. VR School Cardboard предназначена для внедрения VR-технологий в работу STEM лабораторий и в учебный процесс в школах.
2023-12-20T14:49+0500
2023-12-20T14:49+0500
2023-12-20T14:49+0500
узбекистан
видео
it-технологии
виртуальная реальность
школа
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Использование виртуальной реальности (VR) открывает перед учителями и учениками огромные возможности: "проникать" в микро- и макромиры, безопасно проводить физические эксперименты, ускорять и замедлять химические реакции и биологические процессы, перемещаться во времени и пространстве, а также наблюдать исторические события глазами их очевидцев. Кроме того, VR расширяет границы коммуникаций, позволяя приглашать на уроки ученых, педагогов и таких же школьников из любого города или страны.Это устройство можно использовать в трех режимах: "Ручной режим", "Режим доски" и "VR программа".Как оно работает смотрите в видеоролике Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rosiya Segodnya“
демонстрация современная школьная vr-доска конкурса mgov award
демонстрация современная школьная vr-доска конкурса mgov award
Как работает современная школьная VR-доска
Устройство VR School Cardboard продемонстрировали в ходе конкурса mGov Award. Оно предназначено для внедрения VR-технологий в работу STEM лабораторий и в учебный процесс в школах.
Использование виртуальной реальности (VR) открывает перед учителями и учениками огромные возможности: "проникать" в микро- и макромиры, безопасно проводить физические эксперименты, ускорять и замедлять химические реакции и биологические процессы, перемещаться во времени и пространстве, а также наблюдать исторические события глазами их очевидцев. Кроме того, VR расширяет границы коммуникаций, позволяя приглашать на уроки ученых, педагогов и таких же школьников из любого города или страны.
Это устройство можно использовать в трех режимах: "Ручной режим", "Режим доски" и "VR программа".
Как оно работает смотрите в видеоролике Sputnik Узбекистан.