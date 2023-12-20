https://uz.sputniknews.ru/20231220/kuda-svodit-detey-na-novyy-god-v-tashkente--41656566.html

Куда сводить детей на Новый год в Ташкенте

Куда сводить детей на Новый год в Ташкенте

Новый год — время наполненное предвкушением чуда и верой в волшебство. Особую радость от праздника получают дети. Им так хочется увидеть настоящего Деда Мороза, полюбоваться нарядной елкой, встретиться с любимыми сказочными героями и с замиранием сердца открыть подарки.

2023-12-20T15:52+0500

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новый год

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Естественно, у старших членов семьи возникает вопрос: куда сводить ребенка, чтобы он интересно и познавательно провел время в дни новогодних праздников и каникул.Sputnik Узбекистан подготовил подборку интересных мест и событий, посещение и участие в которых доставят удовольствие и детям и родителям.Новогодний мюзикл "Красавица и Чудовище"Дата: 22 и 24 декабряМесто: Дворец творчества молодежиВремя: 16.00Стоимость билетов: от 60 до 100 тыс. сумовОленья ферма "Deer Hills"Увидеть и покормить настоящих оленей может любой желающий. Такая вылазка понравится не только детям, но и взрослым.Дата: ферма работает каждый деньМесто: Бостанлыкский район Ташкентской областиВремя: 1-я смена 9.30-10.30, 2-я смена 13.00-14.00, 3-я смена 16.00-17.00Стоимость входа: взрослые — 50 тыс. сумов, дети — 30 тыс. сумов, малыши до пяти лет — бесплатноФестиваль локальных брендов "Тепло"Гостей ждут: маркет локальных брендов, подарки от партнеров, детская зона с воркшопами, живые елки и много неожиданных сюрпризов.Дата: 22 — 24 декабряМесто: парк Anhor Lokomotiv, зона картингаВремя: 12.00-21.00Стоимость входа: 50 тыс. сумовШоу "Время новогодних чудес"Помимо увлекательной экскурсии по планетарию, детей ждет шоу-программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев, а также танцы, игры и конкурсы.Дата: 22 — 29 декабря и 2 — 5 январяМесто: ташкентский планетарийВремя: 11.00, 13.00 и 15.00Стоимость билета: 70 тыс. сумовНовогодние представления в концертном зале "Зарафшон"В начале в зрительном зале будет интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, а потом — музыкальная сказка."Капитан Черная Жемчужина" — веселая история о приключениях отчаянных пиратов (на узбекском языке).Дата: 20 — 23 декабряВремя: 11.00, 12.00 и 14.00Стоимость билетов: от 35 до 50 тыс. сумов"Сказки снежного дракона" — участники шоу оказываются внутри увлекательного игрушечного мира с интерактивными играми и фокусами (на русском языке).Дата: 26 — 30 декабря и 2,3,6,7 январяВремя: 11.00, 12.00, 14.00, 16.00Стоимость билетов: от 35 до 60 тыс. сумовШоу в стиле MinecraftМероприятие предлагает детям окунуться в мир любимой компьютерной игры.Дата: 30 декабря и 2-6 январяМесто: Дворец международных форумов "Узбекистан"Время: 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00Стоимость входа: от 30 до 120 тыс. сумовБалет "Щелкунчик" Петра Ильича ЧайковскогоДата: 23, 24, 26, 27, 29 и 30 декабряМесто: ГАБТ имени Алишера НавоиВремя: 12.00, 17.00 и 19.00Стоимость входа: от 50 до 300 тыс. сумовЛедовый каток под открытым небом в парке Milliy Bog'Территория катка более 1 000 квадратных метров. Для малышей предусмотрена отдельная специальная площадка.Стоимость аренды коньков:30 минут для взрослых — 50 тыс. сумов/для детей – 30 тыс. сумов;1 час для взрослых – 80 тыс. сумов/1 час для детей – 50 тыс. сумов.Спектакль "Как Ежик Новый год встречал"Ежик зимой впадает в спячку и не просыпается даже на Новый год. А вот Заяц любит зиму, нарядную елку, хороводы и подарки от Дедушки Мороза. Но в этом году праздник хочет испортить Тетушка Жара. Заяц будит Ежика, и они вместе отправляются спасать Новый год.Дата: 25, 27, 29 и 31 декабряМесто: Узбекский Национальный театр куколВремя: 10.30 и 12.30Стоимость билетов: от 33 до 44 тыс. сумовНовогодняя программа в парке Tashkent CityПосетителей ждет театральная постановка легендарного фильма "Один дома", Food-фестиваль, вечер джаза, призовая игра "Дон-Дон Дзыки", дискотека и музыкальные концерты.Дата: 18 декабря — 7 январяМесто: парк Tashkent CityВремя: 19.00Вход свободный

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