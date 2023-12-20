https://uz.sputniknews.ru/20231220/tashkent-kuda-mojno-sxodit-na-novogodnyuyu-elku-41612668.html

Куда можно сходить на новогоднюю елку в Ташкенте — даты, время, локации

Куда можно сходить на новогоднюю елку в Ташкенте — даты, время, локации

В предпраздничные и праздничные дни на открытых площадях, парках и крупных тоговых центрах Ташкента пройдут новогодние мероприятия и концертные программы.

2023-12-20T13:50+0500

2023-12-20T13:50+0500

2023-12-20T13:55+0500

узбекистан

ташкент

новогодние праздники в узбекистане

новогодняя елка

инфографика

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Главная елка уже установлена у Национальной библиотеки Узбекистана им. А. Навои, сообщает администрация города. Новогодние елки, а также праздничные мероприятия в Ташкенте будут организованы с 25 декабря 2023 года по 10 января 2024 года в ряде локаций столицы республики.Подробности в инфографике Sputnik Узбекистан.

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ташкент главная новогодняя елка предпраздничные и праздничные дни открытые площади парки крупные тоговые центры мероприятия концертные программы