https://uz.sputniknews.ru/20231220/uzbekistan-kitay-parlament-sotrudnichestvo-41650115.html
Узбекистан и Китай намерены укреплять межпарламентское сотрудничество
Узбекистан и Китай намерены укреплять межпарламентское сотрудничество
Стороны обсудили вопросы обмена опытом в сфере нормотворчества.
2023-12-20T10:18+0500
2023-12-20T10:18+0500
2023-12-20T13:03+0500
политика
узбекистан
китай
парламент
сотрудничество
законодательная палата олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Узбекистан и Китай будут развивать и укреплять межпарламентские отношения, сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса. Об этом шла речь в ходе встречи спикера нижней палаты Нуриддина Исмаилова с членами делегации во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского народного совета КНР Чжан Цинвеем.Гостям рассказали о приоритетных задачах, определенных в Стратегии "Узбекистан – 2030", осуществляемых в стране реформах, реализации норм Конституции в новой редакции, а также основных направлениях деятельности Законодательной палаты.В свою очередь Чжан Цинвей подчеркнул, что сбалансированная, открытая и конструктивная внешняя политика Узбекистана, проводимая в последние годы, получила высокую оценку международного сообщества. По его словам, дальнейшее расширение и укрепление межпарламентского сотрудничества является важным фактором развития двусторонних отношений, а наращивание диалога — взаимовыгодным для обеих стран.Стороны обсудили вопросы расширения межпарламентского сотрудничества, обмена опытом в сфере нормотворчества.
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узбекистан китай межпарламентское сотрудничество опыт нормотворчество
узбекистан китай межпарламентское сотрудничество опыт нормотворчество
Узбекистан и Китай намерены укреплять межпарламентское сотрудничество
10:18 20.12.2023 (обновлено: 13:03 20.12.2023)
Стороны обсудили вопросы обмена опытом в сфере нормотворчества.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik.
Узбекистан и Китай будут развивать и укреплять межпарламентские отношения, сообщает
пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Об этом шла речь в ходе встречи спикера нижней палаты Нуриддина Исмаилова с членами делегации во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского народного совета КНР Чжан Цинвеем.
Гостям рассказали о приоритетных задачах, определенных в Стратегии "Узбекистан – 2030", осуществляемых в стране реформах, реализации норм Конституции в новой редакции, а также основных направлениях деятельности Законодательной палаты.
В свою очередь Чжан Цинвей подчеркнул, что сбалансированная, открытая и конструктивная внешняя политика Узбекистана, проводимая в последние годы, получила высокую оценку международного сообщества. По его словам, дальнейшее расширение и укрепление межпарламентского сотрудничества является важным фактором развития двусторонних отношений, а наращивание диалога — взаимовыгодным для обеих стран.
"По мнению Чжан Цинвея, на важном этапе развития двух стран важное место занимает работа по увеличению объемов взаимного товарооборота, стремительного развития реформ в энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах", — говорится в сообщении.
Стороны обсудили вопросы расширения межпарламентского сотрудничества, обмена опытом в сфере нормотворчества.