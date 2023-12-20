https://uz.sputniknews.ru/20231220/uzbekistan-kitay-parlament-sotrudnichestvo-41650115.html

Узбекистан и Китай намерены укреплять межпарламентское сотрудничество

Узбекистан и Китай намерены укреплять межпарламентское сотрудничество

Стороны обсудили вопросы обмена опытом в сфере нормотворчества.

2023-12-20T10:18+0500

2023-12-20T10:18+0500

2023-12-20T13:03+0500

политика

узбекистан

китай

парламент

сотрудничество

законодательная палата олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Узбекистан и Китай будут развивать и укреплять межпарламентские отношения, сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса. Об этом шла речь в ходе встречи спикера нижней палаты Нуриддина Исмаилова с членами делегации во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского народного совета КНР Чжан Цинвеем.Гостям рассказали о приоритетных задачах, определенных в Стратегии "Узбекистан – 2030", осуществляемых в стране реформах, реализации норм Конституции в новой редакции, а также основных направлениях деятельности Законодательной палаты.В свою очередь Чжан Цинвей подчеркнул, что сбалансированная, открытая и конструктивная внешняя политика Узбекистана, проводимая в последние годы, получила высокую оценку международного сообщества. По его словам, дальнейшее расширение и укрепление межпарламентского сотрудничества является важным фактором развития двусторонних отношений, а наращивание диалога — взаимовыгодным для обеих стран.Стороны обсудили вопросы расширения межпарламентского сотрудничества, обмена опытом в сфере нормотворчества.

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