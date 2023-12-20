https://uz.sputniknews.ru/20231220/uzbekistan-perexod-smeshannaya-sistema-vybory-41649901.html

Узбекистан переходит на смешанную систему выборов

Узбекистан переходит на смешанную систему выборов

Документом, подписанным президентом, предусмотрено проведение выборов депутатов нижней палаты парламента на основе смешанной избирательной системы — мажоритарной и пропорциональной.

2023-12-20T09:53+0500

2023-12-20T09:53+0500

2023-12-20T11:17+0500

политика

выборы

избирательный кодекс

депутаты

новый закон

шавкат мирзиёев

узбекистан

общество

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал конституционный закон, определяющий переход страны на смешанную избирательную систему, сообщает Минюст.Конституцией в обновленной редакции предусмотрены изменения, связанные с референдумом и выборами. Это обуславливает необходимость приведения действующего законодательства сферы, в частности, Избирательного кодекса и Закона "О регламенте Законодательной палаты" в соответствие с Основным законом страны.Документом предусмотрено проведение выборов депутатов нижней палаты парламента на основе смешанной избирательной системы. Она включает в себя пропорциональную и мажоритарную системы. Таким образом, 75 депутатов будут избираться от одномандатных округов по мажоритарной избирательной системе, предусматривающей голосование за кандидата, еще столько же – от единого округа на основе голосов, отданных политическим партиям по пропорциональной избирательной системе (партийному списку).Также в законодательство вносятся изменения, касающиеся увеличения минимального количества женщин с 30% до 40% от общего числа кандидатов при выдвижении кандидатов в депутаты от политических партий.До настоящего времени в Узбекистане применялась мажоритарная система выборов, предусматривавшая избрание кандидатов, победивших в своих избирательных округах.Кроме того, согласно поправкам в закон "О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан", правом на образование фракции обладают не менее 5 депутатов нижней палаты. Ранее их число составляло 9.По мнению директора центра научных инициатив "Ма'но" Бахтиёра Эргашева, переход Узбекистана от мажоритарной избирательной системы к смешанной избирательной системе усилит роль политических партий в стране.Для справки: международная политическая практика выработала три основных типа избирательных систем: мажоритарный, пропорциональный и смешанный.

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