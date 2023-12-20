https://uz.sputniknews.ru/20231220/yeaes-biobezopasnost-videomost-pryamaya-translyatsiya-41653866.html
Видеомост на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" — видео
Видеомост на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" — видео
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко участвовал в онлайн-дискусии в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
2023-12-20T13:04+0500
2023-12-20T13:04+0500
2023-12-20T14:17+0500
пресс-центр
sputnik
россия
узбекистан
геннадий онищенко
здоровье
новый год
мнение эксперта
видео
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Речь шла о том, может ли микоплазменная пневмония вызвать очередную эпидемию, какие меры необходимо принять в связи со всплеском кори, начавшимся из-за людей, переехавших с территории Украины, в каком количестве необходимо есть яйца, и почему они стали сырьем для производства вакцины от кори, как сберечь здоровье в новогодние праздники и правильно организовать застолье. Получить ответы на эти и другие вопросы могли участники видеомоста из Ташкента, Астаны, Бишкека, Еревана, Минска и Москвы.
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видеомост биобезопасность стран еаэс мультимедийный пресс-центр sputnik узбекистан.
видеомост биобезопасность стран еаэс мультимедийный пресс-центр sputnik узбекистан.
Видеомост на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" — видео
13:04 20.12.2023 (обновлено: 14:17 20.12.2023)
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко участвовал в онлайн-дискусии в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Речь шла о том, может ли микоплазменная пневмония вызвать очередную эпидемию, какие меры необходимо принять в связи со всплеском кори, начавшимся из-за людей, переехавших с территории Украины, в каком количестве необходимо есть яйца, и почему они стали сырьем для производства вакцины от кори, как сберечь здоровье в новогодние праздники и правильно организовать застолье.
Получить ответы на эти и другие вопросы могли участники видеомоста из Ташкента, Астаны, Бишкека, Еревана, Минска и Москвы.