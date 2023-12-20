https://uz.sputniknews.ru/20231220/yeaes-pensionnoye-obespecheniye-statistika-41652693.html

Пенсионеры составляют 22,3% жителей стран ЕАЭС

Пенсионеры составляют 22,3% жителей стран ЕАЭС

Департамент статистики Евразийской экономической комиссии опубликовал исследование о пенсионном обеспечении в ЕАЭС.

2023-12-20T11:37+0500

2023-12-20T11:37+0500

2023-12-20T12:11+0500

пенсионный возраст

еаэс

статистика

пенсионеры

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. На начало 2023 года в Евразийском экономическом союзе насчитывалось 41,4 млн пенсионеров — 22, 3% от общей численности населения, сообщили в ЕЭК.Департамент статистики ЕЭК опубликовал исследование о пенсионном обеспечении в Евразийском экономическом союзе.Сборник включает данные по показателям пенсионного обеспечения и другим социально-экономическим показателям, характеризующим население старше трудоспособного возраста, за период с 2018 по 2022 годы.Согласно представленным данным, размер пенсии в 2022 году составил от $96 (8 114 сомов) в Кыргызстане до $264 (17 825 рублей) в России."В среднем по ЕАЭС на 100 человек трудоспособного населения приходится 23 пенсионера (8 мужчин и 15 женщин)", — говорится в сообщении.Также в Департаменте статистики Евразийского экономического союза указали, что возраст выхода на пенсию различается в странах ЕАЭС: для мужчин — 61,5 года в России до 63 лет в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане, для женщин — от 56,5 лет в РФ до 63-х в Армении.Напомним, что страны ЕАЭС переводят взаимодействие в сфере пенсионного обеспечения трудящихся в электронный формат. Он будет осуществляться с использованием интегрированной информационной системы Союза.По последним данным в Узбекистане насчитывается более 4 млн 552 тыс. пенсионеров.

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