https://uz.sputniknews.ru/20231221/bashkiriya-kompanii-postavki-uzbekistan-41679976.html

Узбекистан и Башкортостан намерены развивать промышленную кооперацию

Узбекистан и Башкортостан намерены развивать промышленную кооперацию

Уже заключен контракт на поставку в республику емкостей для сжиженного газа на общую сумму более 160 млн рублей.

2023-12-21T14:38+0500

2023-12-21T14:38+0500

2023-12-21T15:14+0500

узбекистан

башкортостан

экономика

поставки

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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Узбекистан и Башкортостан намерены развивать промышленную кооперацию. В частности, башкирские компании планируют поставлять в Узбекистан промышленное оборудование, пищевую и сельхозпродукцию, сообщает Торгпредство России в РУз. Вопросы сотрудничества российского региона и Узбекистана обсудили торгпред РФ в РУз Константин Злыгостев и делегация во главе с первым замминистра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Леной Изотовой."Стороны обсудили... реализуемые на территории региона инвестпроекты с участием узбекской стороны, перспективные направления взаимодействия, а также проблемные вопросы, с которыми сталкиваются башкирские предприниматели при ведении бизнеса", — говорится в сообщении. В составе башкирской делегации представители восьми компаний, осуществляющих производство и поставки лабораторного оборудования, емкостей для сжиженного газа, ландшафтных культур, геосинтетических материалов, сельскохозяйственной и пищевой продукции. По итогам встречи заключен контракт на поставку в Узбекистан емкостей для сжиженного газа на общую сумму более 160 млн рублей (более $1млн 700 тыс.).

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