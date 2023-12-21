https://uz.sputniknews.ru/20231221/bashkiriya-kompanii-postavki-uzbekistan-41679976.html
Узбекистан и Башкортостан намерены развивать промышленную кооперацию
Узбекистан и Башкортостан намерены развивать промышленную кооперацию
Уже заключен контракт на поставку в республику емкостей для сжиженного газа на общую сумму более 160 млн рублей.
2023-12-21T14:38+0500
2023-12-21T14:38+0500
2023-12-21T15:14+0500
узбекистан
башкортостан
экономика
поставки
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Узбекистан и Башкортостан намерены развивать промышленную кооперацию. В частности, башкирские компании планируют поставлять в Узбекистан промышленное оборудование, пищевую и сельхозпродукцию, сообщает Торгпредство России в РУз. Вопросы сотрудничества российского региона и Узбекистана обсудили торгпред РФ в РУз Константин Злыгостев и делегация во главе с первым замминистра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Леной Изотовой."Стороны обсудили... реализуемые на территории региона инвестпроекты с участием узбекской стороны, перспективные направления взаимодействия, а также проблемные вопросы, с которыми сталкиваются башкирские предприниматели при ведении бизнеса", — говорится в сообщении. В составе башкирской делегации представители восьми компаний, осуществляющих производство и поставки лабораторного оборудования, емкостей для сжиженного газа, ландшафтных культур, геосинтетических материалов, сельскохозяйственной и пищевой продукции. По итогам встречи заключен контракт на поставку в Узбекистан емкостей для сжиженного газа на общую сумму более 160 млн рублей (более $1млн 700 тыс.).
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башкирия компании поставки узбекистан емкости сжиженный газ
башкирия компании поставки узбекистан емкости сжиженный газ
Узбекистан и Башкортостан намерены развивать промышленную кооперацию
14:38 21.12.2023 (обновлено: 15:14 21.12.2023)
Уже заключен контракт на поставку в Руз емкостей для сжиженного газа на общую сумму более 160 млн рублей.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik
. Узбекистан и Башкортостан намерены развивать промышленную кооперацию. В частности, башкирские компании планируют поставлять в Узбекистан промышленное оборудование, пищевую и сельхозпродукцию, сообщает
Торгпредство России в РУз.
Вопросы сотрудничества российского региона и Узбекистана обсудили торгпред РФ в РУз Константин Злыгостев и делегация во главе с первым замминистра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Леной Изотовой.
"Стороны обсудили... реализуемые на территории региона инвестпроекты с участием узбекской стороны, перспективные направления взаимодействия, а также проблемные вопросы, с которыми сталкиваются башкирские предприниматели при ведении бизнеса", — говорится в сообщении.
В составе башкирской делегации представители восьми компаний, осуществляющих производство и поставки лабораторного оборудования, емкостей для сжиженного газа, ландшафтных культур, геосинтетических материалов, сельскохозяйственной и пищевой продукции.
По итогам встречи заключен контракт на поставку в Узбекистан емкостей для сжиженного газа на общую сумму более 160 млн рублей (более $1млн 700 тыс.).