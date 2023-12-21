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https://uz.sputniknews.ru/20231221/kogda-v-tashkente-proydet-sleduyuschiy-innoprom-41683888.html
Когда в Ташкенте пройдет следующий Иннопром
Когда в Ташкенте пройдет следующий Иннопром
Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" откроется в Узбекистане уже в 4 раз. Она соберет на одной площадке заместителей глав правительств Руз, РФ и других стран региона, а также руководителей деловых ассоциаций и производственных компаний.
2023-12-21T17:02+0500
2023-12-21T17:29+0500
"иннопром"
узбекистан
ташкент
россия
выставка
константин злыгостев
торговое представительство
пресс-центр
sputnik
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте 22 – 24 апреля 2024 года.Об этом рассказал Торговый представитель России в РУз Константин Злыгостев на встрече с журналистами в пресс-центре Sputnik Узбекистан.По его словам, Иннопром призван решить ряд важных задач, в частности, помочь в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, а также наладить сотрудничество между предприятиями России, Узбекистана и других стран.Торгпред России в Узбекистане также добавил, что каждый год растут как выставочные площади, так и число экспонентов и посетителей. Так, в третьем Иннопроме, прошедшем в текущем году, участвовали более 10 тыс. представителей бизнеса и 300 иностранных компаний из 35 стран. Для сравнения: в 2022-м было 2,5 тысячи участников из 12 стран. "Уверен, что "Иннопром. Центральная Азия" — одно из главных промышленных событий в жизни и Узбекистана и РФ", — добавил Злыгостев. Отметим, что выставка предоставляет уникальные возможности для открытого и неполитизированного общения представителей предпринимательского, научного и экспертного сообщества, установления новых деловых связей, расширения имеющихся торгово-производственных контактов, выработки новых перспективных инициатив и проектов.Первый Иннопром прошел в Узбекистане в 2021 году.
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ташкент "иннопром" международная промышленная выставка
ташкент "иннопром" международная промышленная выставка

Когда в Ташкенте пройдет следующий Иннопром

17:02 21.12.2023 (обновлено: 17:29 21.12.2023)
© Sputnik / Максим БлиновНа Международной промышленной выставке "Иннопром-2022. Центральная Азия" в Ташкенте. Архивное фото
На Международной промышленной выставке Иннопром-2022. Центральная Азия в Ташкенте. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" откроется в Узбекистане уже в 4-й раз. Она соберет на одной площадке заместителей глав правительств РУз, РФ и других стран региона, а также руководителей деловых ассоциаций и производственных компаний.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте 22 – 24 апреля 2024 года.
Об этом рассказал Торговый представитель России в РУз Константин Злыгостев на встрече с журналистами в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Авенир ДебердеевЗлыгостев Константин Николаевич
Злыгостев Константин Николаевич - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2023
Злыгостев Константин Николаевич
© Sputnik / Авенир Дебердеев
По его словам, Иннопром призван решить ряд важных задач, в частности, помочь в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, а также наладить сотрудничество между предприятиями России, Узбекистана и других стран.
"Мы всегда подчеркивали, что "Иннопром. Центральная Азия" — эта та площадка, где коллеги из России могут наладить связи не только с коллегами из Узбекистана, но и из дружественных стран, которые традиционно принимают участие в выставке. Это наши партнеры по ЕАЭС – из Беларуси, Казахстана, Армении, а также страны Ближнего Востока и Закавказья", — отметил Злыгостев.
Торгпред России в Узбекистане также добавил, что каждый год растут как выставочные площади, так и число экспонентов и посетителей.
© Sputnik / Авенир ДебердеевЗлыгостев Константин Николаевич
Злыгостев Константин Николаевич - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2023
Злыгостев Константин Николаевич
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Так, в третьем Иннопроме, прошедшем в текущем году, участвовали более 10 тыс. представителей бизнеса и 300 иностранных компаний из 35 стран. Для сравнения: в 2022-м было 2,5 тысячи участников из 12 стран.
"Уверен, что "Иннопром. Центральная Азия" — одно из главных промышленных событий в жизни и Узбекистана и РФ", — добавил Злыгостев.
Отметим, что выставка предоставляет уникальные возможности для открытого и неполитизированного общения представителей предпринимательского, научного и экспертного сообщества, установления новых деловых связей, расширения имеющихся торгово-производственных контактов, выработки новых перспективных инициатив и проектов.
Первый Иннопром прошел в Узбекистане в 2021 году.
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