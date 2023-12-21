https://uz.sputniknews.ru/20231221/kogda-v-tashkente-proydet-sleduyuschiy-innoprom-41683888.html

Когда в Ташкенте пройдет следующий Иннопром

Когда в Ташкенте пройдет следующий Иннопром

Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" откроется в Узбекистане уже в 4 раз. Она соберет на одной площадке заместителей глав правительств Руз, РФ и других стран региона, а также руководителей деловых ассоциаций и производственных компаний.

2023-12-21T17:02+0500

2023-12-21T17:02+0500

2023-12-21T17:29+0500

"иннопром"

узбекистан

ташкент

россия

выставка

константин злыгостев

торговое представительство

пресс-центр

sputnik

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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте 22 – 24 апреля 2024 года.Об этом рассказал Торговый представитель России в РУз Константин Злыгостев на встрече с журналистами в пресс-центре Sputnik Узбекистан.По его словам, Иннопром призван решить ряд важных задач, в частности, помочь в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, а также наладить сотрудничество между предприятиями России, Узбекистана и других стран.Торгпред России в Узбекистане также добавил, что каждый год растут как выставочные площади, так и число экспонентов и посетителей. Так, в третьем Иннопроме, прошедшем в текущем году, участвовали более 10 тыс. представителей бизнеса и 300 иностранных компаний из 35 стран. Для сравнения: в 2022-м было 2,5 тысячи участников из 12 стран. "Уверен, что "Иннопром. Центральная Азия" — одно из главных промышленных событий в жизни и Узбекистана и РФ", — добавил Злыгостев. Отметим, что выставка предоставляет уникальные возможности для открытого и неполитизированного общения представителей предпринимательского, научного и экспертного сообщества, установления новых деловых связей, расширения имеющихся торгово-производственных контактов, выработки новых перспективных инициатив и проектов.Первый Иннопром прошел в Узбекистане в 2021 году.

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