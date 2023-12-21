https://uz.sputniknews.ru/20231221/konsultativnyy-sovet-rukovoditeli-izbiratelnyye-organy-sng-41669386.html

Узбекистан будет наблюдать за выборами в Беларуси и РФ

Узбекистан будет наблюдать за выборами в Беларуси и РФ

Утвержден регламент работы Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников Содружества Независимых Государств.

2023-12-21T09:58+0500

2023-12-21T09:58+0500

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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Представители Центральной избирательной комиссии Узбекистана в составе Консультативного совета примут участие в наблюдении за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси в феврале следующего года и за выборами президента РФ, которые пройдут в марте 2024-го, сообщает ЦИК РУз.Этот вопрос обсудили в ходе II заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников СНГ.Стороны отметили важность инициативы Узбекистана по созданию данного Совета."…Совет дает хорошую возможность развитию сотрудничества между Центральными избирательными комиссиями стран СНГ, а также для обмена опытом по совершенствованию избирательной системы и законов в соответствии с международными стандартами, — отметил заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов. — В это сложное время взоры граждан многих государств Планеты обращены в сторону Содружества Независимых Государств, которое спокойно и планомерно совершенствует все сферы совместной деятельности, прокладывает новые пути решения имеющихся вопросов, включая и избирательную систему".Речь шла о мероприятиях по вовлечению молодежи и молодежных объединений в избирательный процесс, а также укреплению его безопасности.Стороны приняли Регламент работы Консультативного Совета. Он состоит из пяти разделов и определяет порядок работы Консультативного совета, организации и проведения его заседаний, процедуру подготовки и принятия документов, вносимых на рассмотрение Консультативного совета, исполнения принятых решений.Очередное заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников СНГ состоится в Узбекистане во втором полугодии 2024 года.

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