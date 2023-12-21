https://uz.sputniknews.ru/20231221/si-szinpin-plany-vossoyedineniye-kitay-tayvan-41674248.html

СМИ: Си Цзиньпин рассказал Байдену о планах воссоединить КНР с Тайванем

СМИ: Си Цзиньпин рассказал Байдену о планах воссоединить КНР с Тайванем

Лидер Китая не обозначил точные сроки реинтеграции острова, однако подчеркнул, что Пекин намерен сделать это мирным путем.

2023-12-21T11:13+0500

2023-12-21T11:13+0500

2023-12-21T13:55+0500

в мире

китай

тайвань

сша

си цзиньпин

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/15/41675157_1:0:2833:1593_1920x0_80_0_0_97514d4c1e0dd189bfa9eb7ffd5fdc2f.jpg

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Си Цзиньпин во время встречи на полях проходившего в Сан-Франциско саммита стран АТЭС "прямо" сказал Джо Байдену, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, пишет NBC со ссылкой на трех действующих и бывших американских чиновников. Об этом сообщает РИА Новости. В статье указано, что лидер КНР рассказал президенту США в присутствии американских и китайских должностных лиц, что Пекин выступает за мирную, а не силовую реинтеграцию острова.Помимо этого, Си Цзиньпин напомнил о словах американских военных, утверждающих, что Китай планирует "захватить" Тайвань в 2025 или 2027 году. Он опроверг эти прогнозы, отметив, что временные рамки не были установлены.Чиновники, знакомые с содержанием разговора между Байденом и Си Цзиньпином, охарактеризовали китайского лидера как "резкого и откровенного, но не конфронтационного человека", пишет NBC.Напомним, что официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил поездку чиновницы, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, после чего провел масштабные военные учения.В конце ноября представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с островом, но не допустит сепаратистской деятельности, направленной на его "независимость". На 13 января 2024-го запланированы выборы главы администрации Тайваня.

тайвань

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

си цзиньпин байден планы воссоединение китай тайвань мирный путь