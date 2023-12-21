https://uz.sputniknews.ru/20231221/ssha-shtaty-iski-tramp-vybory-41681734.html

В США еще в 16 штатах потребовали не допустить Трампа до выборов

В США еще в 16 штатах потребовали не допустить Трампа до выборов

В поданных исках указано, что экс-президент Соединенных Штатов якобы участвовал в мятеже 6 января 2021 года, когда толпа штурмовала Капитолий.

2023-12-21T15:49+0500

2023-12-21T15:49+0500

2023-12-21T16:48+0500

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президентские выборы в сша

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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Иски с требованием не допустить экс-президента США Дональда Трампа к участию в праймериз от Республиканской партии подали еще в 16 штатах, пишет газета New York Times со ссылкой на базу данных правовой фирмы Lawfare. Об этом сообщает РИА Новости."По меньшей мере в 16 штатах в настоящее время находятся на рассмотрении судебные иски, в которых утверждается, что у Трампа нет права избираться на должность (президента США. — Прим. ред.) в соответствии с 14 поправкой (к Конституции США. — Прим. ред.)", — говорится в материале издания.В этих исках утверждается, что Трамп якобы участвовал в мятеже 6 января 2021 года, когда толпа штурмовала Капитолий.Ранее на этой неделе Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз для определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Суд подтвердил решение первой инстанции, которая постановила, что политика нельзя допускать на основании 14-й поправки к Конституции. Она ограничивает в праве быть избранными тех, кто, "занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США".В свою очередь, в штабе Трампа пообещали немедленно обжаловать решение. Напомним, что 6 января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. Силовики арестовали сотни человек по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "Сговор с целью обмана США", "Сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "Вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "Сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.

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