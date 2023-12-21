https://uz.sputniknews.ru/20231221/uzbekistan-kyrgyzstan-mid-peregovory-41686477.html

Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели переговоры

Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели переговоры

В рамках очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами РУз и КР обсудили актуальные вопросы двусторонних взаимоотношений.

2023-12-21T18:18+0500

2023-12-21T18:18+0500

2023-12-21T18:18+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

бахтиер саидов

политические консультации

мид узбекистана

мид кыргызстана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/15/41685299_0:96:1200:771_1920x0_80_0_0_6eb59b20d55101bb51c444645c7f114b.jpg

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В рамках очередного раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана в Ташкенте прошли двусторонние переговоры, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Делегацию Узбекистана возглавил министр иностранных дел Бахтиёр Саидов, кыргызскую — глава внешнеполитического ведомства этой страны Жээнбек Кулубаев.Коллеги отметили "важность поддержания высокого уровня кыргызско-узбекского всеобъемлющего стратегического партнерства, исходя из сложившихся традиций многовековой дружбы, добрососедства, взаимного уважения".Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних взаимоотношений, в том числе реализацию ранее достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях.Подчеркивался высокий уровень политических связей между двумя государствами, их эффективное сотрудничество на международной арене. Также речь шла о необходимости совершенствования форм политико-дипломатического взаимодействия.Министры высоко оценили налаженную практику взаимной поддержки важных глобальных инициатив и предложений двух стран по актуальным вопросам международной и региональной повестки в рамках международных организаций.Помимо развития торгово-экономического сотрудничества, речь шла о взаимодействии в области транспорта и логистики, водно-энергетической, культурно-гуманитарной сферах, а также расширении двусторонней договорно-правовой базы.По итогам переговоров министры подписали соответствующий Протокол."Документ определяет приоритетные направления наших отношений и конкретные цели, которые предстоит достичь в предстоящем году. Уверены, что этот документ сыграет важную роль в дальнейшем расширении нашего тесного сотрудничества", — написал Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мид узбекистан кыргызстан политические консультации