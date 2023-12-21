https://uz.sputniknews.ru/20231221/uzbekistan-kyrgyzstan-mid-peregovory-41686477.html
Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели переговоры
Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели переговоры
В рамках очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами РУз и КР обсудили актуальные вопросы двусторонних взаимоотношений.
2023-12-21T18:18+0500
2023-12-21T18:18+0500
2023-12-21T18:18+0500
политика
узбекистан
кыргызстан
бахтиер саидов
политические консультации
мид узбекистана
мид кыргызстана
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В рамках очередного раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана в Ташкенте прошли двусторонние переговоры, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Делегацию Узбекистана возглавил министр иностранных дел Бахтиёр Саидов, кыргызскую — глава внешнеполитического ведомства этой страны Жээнбек Кулубаев.Коллеги отметили "важность поддержания высокого уровня кыргызско-узбекского всеобъемлющего стратегического партнерства, исходя из сложившихся традиций многовековой дружбы, добрососедства, взаимного уважения".Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних взаимоотношений, в том числе реализацию ранее достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях.Подчеркивался высокий уровень политических связей между двумя государствами, их эффективное сотрудничество на международной арене. Также речь шла о необходимости совершенствования форм политико-дипломатического взаимодействия.Министры высоко оценили налаженную практику взаимной поддержки важных глобальных инициатив и предложений двух стран по актуальным вопросам международной и региональной повестки в рамках международных организаций.Помимо развития торгово-экономического сотрудничества, речь шла о взаимодействии в области транспорта и логистики, водно-энергетической, культурно-гуманитарной сферах, а также расширении двусторонней договорно-правовой базы.По итогам переговоров министры подписали соответствующий Протокол."Документ определяет приоритетные направления наших отношений и конкретные цели, которые предстоит достичь в предстоящем году. Уверены, что этот документ сыграет важную роль в дальнейшем расширении нашего тесного сотрудничества", — написал Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.
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мид узбекистан кыргызстан политические консультации
мид узбекистан кыргызстан политические консультации
Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели переговоры
В ходе очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами РУз и КР, обсудили актуальные вопросы двусторонних взаимоотношений.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik.
В рамках очередного раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана в Ташкенте прошли двусторонние переговоры, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
Делегацию Узбекистана возглавил министр иностранных дел Бахтиёр Саидов, кыргызскую — глава внешнеполитического ведомства этой страны Жээнбек Кулубаев.
Коллеги отметили "важность поддержания высокого уровня кыргызско-узбекского всеобъемлющего стратегического партнерства, исходя из сложившихся традиций многовековой дружбы, добрососедства, взаимного уважения".
Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних взаимоотношений, в том числе реализацию ранее достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях.
Подчеркивался высокий уровень политических связей между двумя государствами, их эффективное сотрудничество на международной арене. Также речь шла о необходимости совершенствования форм политико-дипломатического взаимодействия.
Министры высоко оценили налаженную практику взаимной поддержки важных глобальных инициатив и предложений двух стран по актуальным вопросам международной и региональной повестки в рамках международных организаций.
Помимо развития торгово-экономического сотрудничества, речь шла о взаимодействии в области транспорта и логистики, водно-энергетической, культурно-гуманитарной сферах, а также расширении двусторонней договорно-правовой базы.
По итогам переговоров министры подписали соответствующий Протокол.
"Документ определяет приоритетные направления наших отношений и конкретные цели, которые предстоит достичь в предстоящем году. Уверены, что этот документ сыграет важную роль в дальнейшем расширении нашего тесного сотрудничества", — написал Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.