https://uz.sputniknews.ru/20231221/uzbekistan-novyy-god-foto-41674768.html

Как украсили Ташкент к Новому году — 15 атмосферных фото

Как украсили Ташкент к Новому году — 15 атмосферных фото

Зарядиться праздничным настроением можно пройдясь в предновогодние дни по улицам и паркам Ташкента. Множество ярких моментов — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.

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Новый год — время чудес и новых надежд. Праздник, которого ждут с нетерпением, чтобы еще раз испытать непередаваемые новогодние эмоции, порадовать подарками родных и близких и вновь почувствовать себя детьми.

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