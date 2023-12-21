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https://uz.sputniknews.ru/20231221/uzbekistan-novyy-god-foto-41674768.html
Как украсили Ташкент к Новому году — 15 атмосферных фото
Как украсили Ташкент к Новому году — 15 атмосферных фото
Зарядиться праздничным настроением можно пройдясь в предновогодние дни по улицам и паркам Ташкента. Множество ярких моментов — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
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фото
новый год
фотолента
ташкент
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Новый год — время чудес и новых надежд. Праздник, которого ждут с нетерпением, чтобы еще раз испытать непередаваемые новогодние эмоции, порадовать подарками родных и близких и вновь почувствовать себя детьми.
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ташкент новый год украшение праздничное настроение фотоподборка
ташкент новый год украшение праздничное настроение фотоподборка

Как украсили Ташкент к Новому году — 15 атмосферных фото

13:26 21.12.2023 (обновлено: 14:47 21.12.2023)
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Зарядиться праздничным настроением можно пройдясь в предновогодние дни по улицам и паркам Ташкента. Множество ярких моментов — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
Новый год — время чудес и новых надежд. Праздник, которого ждут с нетерпением, чтобы еще раз испытать непередаваемые новогодние эмоции, порадовать подарками родных и близких и вновь почувствовать себя детьми.
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Новогодняя елка в Национальном парке Узбекистана им. А. Навои. В каждом районе Ташкента — своя зимняя сказка

Новогодняя елка в Национальном парке Узбекистана им. А. Навои. В каждом районе Ташкента — своя зимняя сказка - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Новогодняя елка в Национальном парке Узбекистана им. А. Навои. В каждом районе Ташкента — своя зимняя сказка

© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Фотолетописи многих семей пополняются снимками у новогодних елок

Фотолетописи многих семей пополняются снимками у новогодних елок - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Фотолетописи многих семей пополняются снимками у новогодних елок

© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Популярные места праздничных гуляний соревнуются между собой красотой и оригинальностью новогодних украшений

Популярные места праздничных гуляний соревнуются между собой красотой и оригинальностью новогодних украшений - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Популярные места праздничных гуляний соревнуются между собой красотой и оригинальностью новогодних украшений

© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Ташкент надел эффектный и яркий новогодний наряд: километры гирлянд, сотни украшенных елок

Ташкент надел эффектный и яркий новогодний наряд: километры гирлянд, сотни украшенных елок - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Ташкент надел эффектный и яркий новогодний наряд: километры гирлянд, сотни украшенных елок

© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Дети у новогодней елки

Дети у новогодней елки - Sputnik Узбекистан
5/15
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Дети у новогодней елки

© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Новогодние инсталляции на территории парка Magic city

Новогодние инсталляции на территории парка Magic city - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Новогодние инсталляции на территории парка Magic city

© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Зимняя сказка возвращает взрослых в детство, а малышей заставляет замирать от восторга

Зимняя сказка возвращает взрослых в детство, а малышей заставляет замирать от восторга - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Зимняя сказка возвращает взрослых в детство, а малышей заставляет замирать от восторга

© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Для малыша на руках у счастливой мамы — это первый Новый год

Для малыша на руках у счастливой мамы — это первый Новый год - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Для малыша на руках у счастливой мамы — это первый Новый год

© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Столичные улицы и парки щеголяют новогодними спецэффектами

Столичные улицы и парки щеголяют новогодними спецэффектами - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Столичные улицы и парки щеголяют новогодними спецэффектами

© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Число желающих запечатлеть счастливые моменты прямо пропорционально количеству новогодних фотозон

Число желающих запечатлеть счастливые моменты прямо пропорционально количеству новогодних фотозон - Sputnik Узбекистан
10/15
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Число желающих запечатлеть счастливые моменты прямо пропорционально количеству новогодних фотозон

© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Девушка на катке в Национальном парке Узбекистана им. А. Навои

Девушка на катке в Национальном парке Узбекистана им. А. Навои - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Девушка на катке в Национальном парке Узбекистана им. А. Навои

© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Отсутствие снега на ташкентских улицах вовсе не означает отказ от зимних развлечений

Отсутствие снега на ташкентских улицах вовсе не означает отказ от зимних развлечений - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Отсутствие снега на ташкентских улицах вовсе не означает отказ от зимних развлечений

© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Молодая пара на катке в Национальном парке Узбекистана им. А. Навои

Молодая пара на катке в Национальном парке Узбекистана им. А. Навои - Sputnik Узбекистан
13/15
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Молодая пара на катке в Национальном парке Узбекистана им. А. Навои

© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Весь город в праздничных огнях. Красота завораживает

Весь город в праздничных огнях. Красота завораживает - Sputnik Узбекистан
14/15
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Весь город в праздничных огнях. Красота завораживает

© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Праздничное преображение привычных маршрутов позволяет смотреть на Ташкент "незамыленным" взглядом, замечать детали и наслаждаться красотой

Праздничное преображение привычных маршрутов позволяет смотреть на Ташкент &quot;незамыленным&quot; взглядом, замечать детали и наслаждаться красотой - Sputnik Узбекистан
15/15
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Праздничное преображение привычных маршрутов позволяет смотреть на Ташкент "незамыленным" взглядом, замечать детали и наслаждаться красотой

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