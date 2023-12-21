Как украсили Ташкент к Новому году — 15 атмосферных фото
Новогодняя елка в Национальном парке Узбекистана им. А. Навои. В каждом районе Ташкента — своя зимняя сказка
Новогодняя елка в Национальном парке Узбекистана им. А. Навои. В каждом районе Ташкента — своя зимняя сказка
Фотолетописи многих семей пополняются снимками у новогодних елок
Фотолетописи многих семей пополняются снимками у новогодних елок
Популярные места праздничных гуляний соревнуются между собой красотой и оригинальностью новогодних украшений
Популярные места праздничных гуляний соревнуются между собой красотой и оригинальностью новогодних украшений
Ташкент надел эффектный и яркий новогодний наряд: километры гирлянд, сотни украшенных елок
Ташкент надел эффектный и яркий новогодний наряд: километры гирлянд, сотни украшенных елок
Дети у новогодней елки
Дети у новогодней елки
Новогодние инсталляции на территории парка Magic city
Новогодние инсталляции на территории парка Magic city
Зимняя сказка возвращает взрослых в детство, а малышей заставляет замирать от восторга
Зимняя сказка возвращает взрослых в детство, а малышей заставляет замирать от восторга
Для малыша на руках у счастливой мамы — это первый Новый год
Для малыша на руках у счастливой мамы — это первый Новый год
Столичные улицы и парки щеголяют новогодними спецэффектами
Столичные улицы и парки щеголяют новогодними спецэффектами
Число желающих запечатлеть счастливые моменты прямо пропорционально количеству новогодних фотозон
Число желающих запечатлеть счастливые моменты прямо пропорционально количеству новогодних фотозон
Девушка на катке в Национальном парке Узбекистана им. А. Навои
Девушка на катке в Национальном парке Узбекистана им. А. Навои
Отсутствие снега на ташкентских улицах вовсе не означает отказ от зимних развлечений
Отсутствие снега на ташкентских улицах вовсе не означает отказ от зимних развлечений
Молодая пара на катке в Национальном парке Узбекистана им. А. Навои
Молодая пара на катке в Национальном парке Узбекистана им. А. Навои
Весь город в праздничных огнях. Красота завораживает
Весь город в праздничных огнях. Красота завораживает
Праздничное преображение привычных маршрутов позволяет смотреть на Ташкент "незамыленным" взглядом, замечать детали и наслаждаться красотой
Праздничное преображение привычных маршрутов позволяет смотреть на Ташкент "незамыленным" взглядом, замечать детали и наслаждаться красотой