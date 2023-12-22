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https://uz.sputniknews.ru/20231222/kuda-poexat-otdoxnut-na-novyy-god-v-uzbekistane--41692012.html
Куда поехать отдохнуть на Новый год в Узбекистане
Куда поехать отдохнуть на Новый год в Узбекистане
Список интересных мест и туров для запоминающихся новогодних каникул
2023-12-22T11:59+0500
2023-12-22T12:53+0500
узбекистан
новый год
отдых
туризм
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Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Одни предпочитают проводить его дома, в кругу семьи и друзей. Другие наоборот — выбирают путешествия или отдых на природе.Sputnik Узбекистан подготовил для вас подборку мест в республике, куда можно отправиться на праздничные каникулы и получить море приятных впечатлений.АмирсойСреди потрясающих ландшафтов Западного Тянь-Шаня, всего в 85 км от Ташкента, расположен горнолыжный курорт "Амирсой". Отлично подойдет для семейного отдыха. На курорте есть 10 трасс разного уровня сложности, подъемники гондольного, кресельного и конвейерного типов, действует "Лыжная академия" и система скипасс. Можно приобрести тур, либо приехать "дикарем".Стоимость новогодних туров варьируется от $800 до $4,5 тысяч.Чарвакские пирамидыТри больших пирамиды расположены на левом берегу водохранилища Чарвак, образованного в ущелье Тянь-Шанских гор, водами рек Пскент, Коксу и Чаткал. Хорошее место для оздоровительных прогулок и любования прекрасными видами. Для гостей предусмотрены развлекательные праздничные программы, мастер-классы для детей и взрослых, также имеются боулинг и бассейн.Ценовой диапазон — от 4 до 17 млн сумов (зависит от количества человек и комфортабельности номеров).ЗааминОтдых в заснеженных горах Заамина станет не только веселым, но и полезным для здоровья. Не зря санатории этой местности пользуются огромной популярностью даже у иностранных туристов. Помимо праздничного шоу, гостей ждут конкурсы, аниматоры, а желающие могут также покататься на "ватрушках".В среднем, стоимость тура на одного человека — около 3 млн сумов. Есть вариант поездки "дикарем", однако в этом случае лучше бронировать отель заранее.ХоджикентПансионат в Ходжикенте находится в Угам-Чаткальской природоохранной зоне, что открывает перед гостями пейзажи невероятной красоты. На Новый год здесь планируют музыкальный концерт, шоу фокусника, розыгрыши и призы.Стоимость поездки не превысит 2 млн сумов.Турбаза ЯнгиабадЗона отдыха Чаткальского заповедника — замечательный вариант для спокойного и размеренного отдыха. Живописные виды, чистый воздух, заснеженные холмы позволят оторваться от городской суеты. Желающие могут покататься на лыжах или сходить в поход по окрестностям.Стоимость проживания — 400 тыс. сумов на человека. Тур "Новогодние жемчужины Узбекистана"Участники тура посетят достопримечательности древних городов Узбекистана: архитектурные сооружения эпохи Тимуридов в Самарканде, сохранившийся в первозданном виде средневековый внутренний город Хивы, старинные медресе и мечети в Бухаре. А для встречи Нового года будет организована праздничная шоу-программа.Цена на одного человека — $865.Тур "Новогодняя ночь в Самарканде"Уникальная возможность встретить Новый год в самом сердце Шелкового пути. Участников ждет экскурсия по Самарканду с опытным гидом, вкусный ужин в ресторане в новогоднюю ночь, а также кулинарный мастер-класс в первый день наступившего года.Стоимость тура на одного человека — $580.
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узбекистан новый год отдых новогодние каникулы интересные места туры список
узбекистан новый год отдых новогодние каникулы интересные места туры список

Куда поехать отдохнуть на Новый год в Узбекистане

11:59 22.12.2023 (обновлено: 12:53 22.12.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановПлощадь Регистан в Самарканде с тремя медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари
Площадь Регистан в Самарканде с тремя медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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Список интересных мест и туров для запоминающихся новогодних каникул.
Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Одни предпочитают проводить его дома, в кругу семьи и друзей. Другие наоборот — выбирают путешествия или отдых на природе.
Sputnik Узбекистан подготовил для вас подборку мест в республике, куда можно отправиться на праздничные каникулы и получить море приятных впечатлений.
Амирсой
© Sputnik / Дильшода РахматоваГорнолыжный курорт "Амирсой" в Ташкентской области
Открытие горнолыжного курорта Амирсой в Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2023
Горнолыжный курорт "Амирсой" в Ташкентской области
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Среди потрясающих ландшафтов Западного Тянь-Шаня, всего в 85 км от Ташкента, расположен горнолыжный курорт "Амирсой". Отлично подойдет для семейного отдыха. На курорте есть 10 трасс разного уровня сложности, подъемники гондольного, кресельного и конвейерного типов, действует "Лыжная академия" и система скипасс. Можно приобрести тур, либо приехать "дикарем".
© Sputnik / Дильшода РахматоваГорнолыжный курорт "Амирсой" в Ташкентской области
Открытие горнолыжного курорта Амирсой в Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2023
Горнолыжный курорт "Амирсой" в Ташкентской области
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Стоимость новогодних туров варьируется от $800 до $4,5 тысяч.
Чарвакские пирамиды
© Агентство по управлению государственными активами УзбекистанаЗона отдыха "Чорвок Оромгохи" ("Пирамиды") в Ташкентской области
Зона отдыха Чорвок Оромгохи (Пирамиды) в Ташкентской области выставлена на продажу - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2023
Зона отдыха "Чорвок Оромгохи" ("Пирамиды") в Ташкентской области
© Агентство по управлению государственными активами Узбекистана
Три больших пирамиды расположены на левом берегу водохранилища Чарвак, образованного в ущелье Тянь-Шанских гор, водами рек Пскент, Коксу и Чаткал. Хорошее место для оздоровительных прогулок и любования прекрасными видами. Для гостей предусмотрены развлекательные праздничные программы, мастер-классы для детей и взрослых, также имеются боулинг и бассейн.
Ценовой диапазон — от 4 до 17 млн сумов (зависит от количества человек и комфортабельности номеров).
Заамин
© unsplash/Salohiddin KamolovВид на горы Заамин
Вид на горы Заамин Джизак - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2023
Вид на горы Заамин
© unsplash/Salohiddin Kamolov
Отдых в заснеженных горах Заамина станет не только веселым, но и полезным для здоровья. Не зря санатории этой местности пользуются огромной популярностью даже у иностранных туристов. Помимо праздничного шоу, гостей ждут конкурсы, аниматоры, а желающие могут также покататься на "ватрушках".
В среднем, стоимость тура на одного человека — около 3 млн сумов. Есть вариант поездки "дикарем", однако в этом случае лучше бронировать отель заранее.
Ходжикент
Пансионат в Ходжикенте находится в Угам-Чаткальской природоохранной зоне, что открывает перед гостями пейзажи невероятной красоты. На Новый год здесь планируют музыкальный концерт, шоу фокусника, розыгрыши и призы.
Стоимость поездки не превысит 2 млн сумов.
Турбаза Янгиабад
© Ташкентское областное управление по экологии и охране окружающей средыЧаткальский государственный биосферный заповедник
Чаткальский государственный биосферный заповедник - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2023
Чаткальский государственный биосферный заповедник
© Ташкентское областное управление по экологии и охране окружающей среды
Зона отдыха Чаткальского заповедника — замечательный вариант для спокойного и размеренного отдыха. Живописные виды, чистый воздух, заснеженные холмы позволят оторваться от городской суеты. Желающие могут покататься на лыжах или сходить в поход по окрестностям.
Стоимость проживания — 400 тыс. сумов на человека.
Тур "Новогодние жемчужины Узбекистана"
© unsplash/AXP PhotographyХива
Хива. Виды города. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2023
Хива
© unsplash/AXP Photography
Участники тура посетят достопримечательности древних городов Узбекистана: архитектурные сооружения эпохи Тимуридов в Самарканде, сохранившийся в первозданном виде средневековый внутренний город Хивы, старинные медресе и мечети в Бухаре. А для встречи Нового года будет организована праздничная шоу-программа.
Цена на одного человека — $865.
Тур "Новогодняя ночь в Самарканде"
© Sputnik / Актан ТемиркановПлощадь Регистан в Самарканде с тремя медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари
Площадь Регистан в Самарканде с тремя медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2023
Площадь Регистан в Самарканде с тремя медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари
© Sputnik / Актан Темирканов
Уникальная возможность встретить Новый год в самом сердце Шелкового пути. Участников ждет экскурсия по Самарканду с опытным гидом, вкусный ужин в ресторане в новогоднюю ночь, а также кулинарный мастер-класс в первый день наступившего года.
Стоимость тура на одного человека — $580.
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