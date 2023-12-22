https://uz.sputniknews.ru/20231222/kuda-poexat-otdoxnut-na-novyy-god-v-uzbekistane--41692012.html

Куда поехать отдохнуть на Новый год в Узбекистане

Куда поехать отдохнуть на Новый год в Узбекистане

Список интересных мест и туров для запоминающихся новогодних каникул

2023-12-22T11:59+0500

2023-12-22T11:59+0500

2023-12-22T12:53+0500

узбекистан

новый год

отдых

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38943457_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f07e7f6ebe13b4c135bb397032f2e1c4.jpg

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Одни предпочитают проводить его дома, в кругу семьи и друзей. Другие наоборот — выбирают путешествия или отдых на природе.Sputnik Узбекистан подготовил для вас подборку мест в республике, куда можно отправиться на праздничные каникулы и получить море приятных впечатлений.АмирсойСреди потрясающих ландшафтов Западного Тянь-Шаня, всего в 85 км от Ташкента, расположен горнолыжный курорт "Амирсой". Отлично подойдет для семейного отдыха. На курорте есть 10 трасс разного уровня сложности, подъемники гондольного, кресельного и конвейерного типов, действует "Лыжная академия" и система скипасс. Можно приобрести тур, либо приехать "дикарем".Стоимость новогодних туров варьируется от $800 до $4,5 тысяч.Чарвакские пирамидыТри больших пирамиды расположены на левом берегу водохранилища Чарвак, образованного в ущелье Тянь-Шанских гор, водами рек Пскент, Коксу и Чаткал. Хорошее место для оздоровительных прогулок и любования прекрасными видами. Для гостей предусмотрены развлекательные праздничные программы, мастер-классы для детей и взрослых, также имеются боулинг и бассейн.Ценовой диапазон — от 4 до 17 млн сумов (зависит от количества человек и комфортабельности номеров).ЗааминОтдых в заснеженных горах Заамина станет не только веселым, но и полезным для здоровья. Не зря санатории этой местности пользуются огромной популярностью даже у иностранных туристов. Помимо праздничного шоу, гостей ждут конкурсы, аниматоры, а желающие могут также покататься на "ватрушках".В среднем, стоимость тура на одного человека — около 3 млн сумов. Есть вариант поездки "дикарем", однако в этом случае лучше бронировать отель заранее.ХоджикентПансионат в Ходжикенте находится в Угам-Чаткальской природоохранной зоне, что открывает перед гостями пейзажи невероятной красоты. На Новый год здесь планируют музыкальный концерт, шоу фокусника, розыгрыши и призы.Стоимость поездки не превысит 2 млн сумов.Турбаза ЯнгиабадЗона отдыха Чаткальского заповедника — замечательный вариант для спокойного и размеренного отдыха. Живописные виды, чистый воздух, заснеженные холмы позволят оторваться от городской суеты. Желающие могут покататься на лыжах или сходить в поход по окрестностям.Стоимость проживания — 400 тыс. сумов на человека. Тур "Новогодние жемчужины Узбекистана"Участники тура посетят достопримечательности древних городов Узбекистана: архитектурные сооружения эпохи Тимуридов в Самарканде, сохранившийся в первозданном виде средневековый внутренний город Хивы, старинные медресе и мечети в Бухаре. А для встречи Нового года будет организована праздничная шоу-программа.Цена на одного человека — $865.Тур "Новогодняя ночь в Самарканде"Уникальная возможность встретить Новый год в самом сердце Шелкового пути. Участников ждет экскурсия по Самарканду с опытным гидом, вкусный ужин в ресторане в новогоднюю ночь, а также кулинарный мастер-класс в первый день наступившего года.Стоимость тура на одного человека — $580.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан новый год отдых новогодние каникулы интересные места туры список