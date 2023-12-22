https://uz.sputniknews.ru/20231222/mirziyoyev-vstrecha-glava-mid-kyrgyzstan-41690482.html

Мирзиёев встретился с главой МИД Кыргызстана — что обсудили

Мирзиёев встретился с главой МИД Кыргызстана — что обсудили

Стороны подчеркнули важность продолжения интенсивного политического диалога и ускорения реализации приоритетных программ и проектов.

2023-12-22T10:46+0500

2023-12-22T10:46+0500

2023-12-22T12:50+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

шавкат мирзиёев

сотрудничество

министр

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, находящегося в республике c визитом, сообщает пресс-служба президента.Они обсудили дальнейшее укрепление узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства, наполнение их конкретным содержанием.Речь шла об эффективности работы Межправкомиссии, а также Узбекско-Кыргызского фонда развития. Стороны указали на рост объемов товарооборота и грузоперевозок, реализацию кооперационных проектов в машиностроении, электротехнической, текстильной, аграрной и других отраслях, регулярное проведение совместных культурно-гуманитарных мероприятий.Особо подчеркнули важность продолжения интенсивного политического диалога и ускорения реализации приоритетных программ и проектов, включая строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

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мирзиёев глава мид кыргызстана ускорение реализации приоритетных программ и проектов