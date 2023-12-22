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https://uz.sputniknews.ru/20231222/mirziyoyev-vstrecha-glava-mid-kyrgyzstan-41690482.html
Мирзиёев встретился с главой МИД Кыргызстана — что обсудили
Мирзиёев встретился с главой МИД Кыргызстана — что обсудили
Стороны подчеркнули важность продолжения интенсивного политического диалога и ускорения реализации приоритетных программ и проектов.
2023-12-22T10:46+0500
2023-12-22T12:50+0500
политика
узбекистан
кыргызстан
шавкат мирзиёев
сотрудничество
министр
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, находящегося в республике c визитом, сообщает пресс-служба президента.Они обсудили дальнейшее укрепление узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства, наполнение их конкретным содержанием.Речь шла об эффективности работы Межправкомиссии, а также Узбекско-Кыргызского фонда развития. Стороны указали на рост объемов товарооборота и грузоперевозок, реализацию кооперационных проектов в машиностроении, электротехнической, текстильной, аграрной и других отраслях, регулярное проведение совместных культурно-гуманитарных мероприятий.Особо подчеркнули важность продолжения интенсивного политического диалога и ускорения реализации приоритетных программ и проектов, включая строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.
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мирзиёев глава мид кыргызстана ускорение реализации приоритетных программ и проектов
мирзиёев глава мид кыргызстана ускорение реализации приоритетных программ и проектов

Мирзиёев встретился с главой МИД Кыргызстана — что обсудили

10:46 22.12.2023 (обновлено: 12:50 22.12.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева.
Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны подчеркнули важность продолжения интенсивного политического диалога и ускорения реализации приоритетных программ и проектов.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, находящегося в республике c визитом, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева.
Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2023
Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Они обсудили дальнейшее укрепление узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства, наполнение их конкретным содержанием.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева.
Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2023
Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Лидер Узбекистана с глубоким удовлетворением отметил достигнутый в последние годы высокий уровень и плодотворный характер двустороннего сотрудничества, в том числе заметную активизацию контактов и обменов на уровне парламентов, правительств, регионов, общественности и деловых кругов", — говорится в сообщении.
Речь шла об эффективности работы Межправкомиссии, а также Узбекско-Кыргызского фонда развития. Стороны указали на рост объемов товарооборота и грузоперевозок, реализацию кооперационных проектов в машиностроении, электротехнической, текстильной, аграрной и других отраслях, регулярное проведение совместных культурно-гуманитарных мероприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева.
Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2023
Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особо подчеркнули важность продолжения интенсивного политического диалога и ускорения реализации приоритетных программ и проектов, включая строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.
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