https://uz.sputniknews.ru/20231222/pobediteli-xanchjou-2022-uzbekistan-dengi-nagrada-41703360.html

В Узбекистане наградили победителей и призеров Азиады и Паразиады

В Узбекистане наградили победителей и призеров Азиады и Паразиады

Единовременные денежные премии получили также тренеры спортсменов, отличившихся в ходе Ханчжоу-2022

2023-12-22T16:25+0500

2023-12-22T16:25+0500

2023-12-22T16:25+0500

узбекистан

спорт

параазиатские игры

азиатские игры

деньги

денежное вознаграждение

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Узбекистане наградили победителей и призёров XIX Азиатских и IV Параазиатских летних игр в Ханчжоу, а также их тренеров, сообщает НОК.Церемония награждения с участием представителей Администрации президента, Кабмина, министерства молодёжной политики и спорта, спортивных федераций прошла в столичном музее Олимпийской и Паралимпийской славы.Отмечалось, что государство всегда поддерживает спортсменов, добившихся успеха на международной арене, и создает для них все условия.Чемпион Азиатских игр по таэквондо WT Улугбек Рашитов, главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев, параатлетка Асила Мирзаёрова, завоевавшая на играх в Ханчжоу 1 золотую и 2 бронзовые медали, а также тренер сборной республики по параканоэ Дилшод Юлдашев отметили, что это сильная мотивация для побед на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже.Напомним, что на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, которые проводились с 23 сентября до 8 октября текущего года, узбекистанцы завоевали наибольшее количество медалей за всю историю игр — 22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовую.IV Параазиатские летние игры в Ханчжоу проходили с 22 по 28 октября.По результатам Паразиады в копилке сборной республики — 25 золотых, 24 серебряных и 30 бронзовых медалей. Это самый лучший результат сборной на Параазиатских играх. В медальном зачете Узбекистан занял 8-е место.

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