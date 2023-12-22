В Узбекистане наградили победителей и призеров Азиады и Паразиады
© НОКГероям Азиатских и Пара-Азиатских игр были вручены денежные награды
© НОК
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Единовременные денежные премии получили также тренеры спортсменов, отличившихся в ходе Ханчжоу-2022.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Узбекистане наградили победителей и призёров XIX Азиатских и IV Параазиатских летних игр в Ханчжоу, а также их тренеров, сообщает НОК.
© НОКГероям Азиатских и Пара-Азиатских игр были вручены денежные награды
Героям Азиатских и Пара-Азиатских игр были вручены денежные награды
© НОК
Церемония награждения с участием представителей Администрации президента, Кабмина, министерства молодёжной политики и спорта, спортивных федераций прошла в столичном музее Олимпийской и Паралимпийской славы.
Отмечалось, что государство всегда поддерживает спортсменов, добившихся успеха на международной арене, и создает для них все условия.
"Согласно постановлению президента и соответствующему распоряжению кабинета министров Узбекистана спортсмены, завоевавшие золотую медаль, получили $10 000, серебряные призёры – $5 000, бронзовые призёры – $2 500, а их тренерам были вручены денежные премии в размере $5 000, $2 500 и $1 250 соответственно", — говорится в сообщении.
© НОКГероям Азиатских и Пара-Азиатских игр были вручены денежные награды
Героям Азиатских и Пара-Азиатских игр были вручены денежные награды
© НОК
Чемпион Азиатских игр по таэквондо WT Улугбек Рашитов, главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев, параатлетка Асила Мирзаёрова, завоевавшая на играх в Ханчжоу 1 золотую и 2 бронзовые медали, а также тренер сборной республики по параканоэ Дилшод Юлдашев отметили, что это сильная мотивация для побед на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже.
© НОКГероям Азиатских и Пара-Азиатских игр были вручены денежные награды
Героям Азиатских и Пара-Азиатских игр были вручены денежные награды
© НОК
Напомним, что на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, которые проводились с 23 сентября до 8 октября текущего года, узбекистанцы завоевали наибольшее количество медалей за всю историю игр — 22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовую.
IV Параазиатские летние игры в Ханчжоу проходили с 22 по 28 октября.
По результатам Паразиады в копилке сборной республики — 25 золотых, 24 серебряных и 30 бронзовых медалей. Это самый лучший результат сборной на Параазиатских играх. В медальном зачете Узбекистан занял 8-е место.