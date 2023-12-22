https://uz.sputniknews.ru/20231222/rossiya-uzbekistan-investproyekty-sotrudnichestvo-41701351.html
Имеются ли в России “якорные” инвесторы из Узбекистана — ответ торгпреда РФ
Имеются ли в России “якорные” инвесторы из Узбекистана — ответ торгпреда РФ
С октября текущего года по итогам визита президента Мирзиёева в РФ между Узбекистаном и Россией прорабатываются или находятся на начальных этапах реализации около сотни совместных инвестпроектов на общую стоимость $28 млрд, в т.ч. $18 млрд в промышленном секторе
2023-12-22T15:17+0500
2023-12-22T15:17+0500
2023-12-22T15:58+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
инвестпроекты
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Из всех крупных субъектов Российской Федерации порядка 80-ти, то есть подавляющее число, так или иначе взаимодействуют с Узбекистаном — страной с самым качественным экономическим потенциалом, рассказал SputnikУзбекистан торгпред РФ в РУз Константин Злыгостев.По словам Злыгостева, в кулуарах и на встречах с бизнес-представителями различного формата, акцент все чаще делается на том, что нужно переходить от экспортно-импортных операций к промышленной кооперации.В настоящее время Россия является крупнейшим экспортером капитала в Центральноазиатском регионе. По информации Агентства статистики РУз, в 2022 году РФ — крупнейший инвестор в Узбекистане с долей 20,3%. В первом полугодии 2023 года стороны приступили к реализации 27 взаимных проектов, в 26 из которых — прямые инвестиции из России.Говоря о взаимных инвестициях и отвечая на вопрос, в каких сферах участвует узбекский капитал на территории России, торгпред РФ отметил наличие определенной динамики в этом направлении.По словам торгпреда, ярким примером и подтверждением тому является тесное взаимодействие с рядом регионов. Татарстан – передовик сотрудничества с Узбекистаном еще с 1992 года. В числе других партнеров — Башкортостан, Челябинск. Они традиционно лидеры по торговле.Помимо этого, в Башкортостане с участием узбекского капитала планируют еще один проект. Учитывая строительный бум в стране, для узбекской стороны интерес представляет лесопромышленный комплекс. Речь идет не только о поставках, но и о переработке этого сырья и создании совместных мебельных предприятий на территории республики.Инвесторы из Узбекистана планируют строительство фанерного завода и его сопутствующей инфраструктуры в Татарстане. Современный комплекс стоимостью 235 млн рублей позволит создать 100 новых рабочих мест и будет выпускать до 6 тыс. кубометров фанеры в год.Он также рассказал, что совместно с министерством инвестиций, промышленности и торговли РУз в настоящее время идет тщательная подготовка пула тех проектов, в которые можно было бы привлечь финансирование узбекского бизнеса. Таких проектов на самом деле немало, добавил торгпред РФ в РУз. Учитывая взаимный интерес к развитию инвестпроектов и стабильный рост экономики Узбекистана, страна имеет существенный инвестпотенциал и тенденцию к увеличению капиталовложений, в т. ч. в промышленном секторе Российской Федерации. Как отметил Злыгостев, цифры роста ВВП и экономики республики за последние несколько лет превышают 5%, а население увеличивается практически на 1 млн в год. По самым скромным оценкам международных структур, к 2050 году на ее территории будут проживать 50 млн человек. Самое главное, что молодое и активное население составляет более 60% жителей. А значит, существуют все основания для стремления к развитию, росту и укреплению позиций Узбекистана, как активного инвестора.
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россия узбекистан сотрудничество итоги инвестпроекты
россия узбекистан сотрудничество итоги инвестпроекты
Имеются ли в России “якорные” инвесторы из Узбекистана — ответ торгпреда РФ
15:17 22.12.2023 (обновлено: 15:58 22.12.2023)
Эксклюзив
С октября текущего года по итогам визита президента Мирзиёева в РФ между Узбекистаном и Россией прорабатываются или находятся на начальных этапах реализации около сотни совместных инвестпроектов общей стоимостью $28 млрд, в т. ч. $18 млрд — в промышленном секторе.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik.
Из всех крупных субъектов Российской Федерации порядка 80-ти, то есть подавляющее число, так или иначе взаимодействуют с Узбекистаном — страной с самым качественным экономическим потенциалом, рассказал SputnikУзбекистан
торгпред РФ в РУз Константин Злыгостев.
“Многие российские компании заинтересованы работать в Узбекистане на долгосрочной основе, ориентируясь на локализацию своей продукции. На наш взгляд в Узбекистане для этого созданы прекрасные благоприятные условия. Более 20 специальных и особых экономических зон, свыше сотни малых”, — отметил он.
По словам Злыгостева, в кулуарах и на встречах с бизнес-представителями различного формата, акцент все чаще делается на том, что нужно переходить от экспортно-импортных операций к промышленной кооперации.
В настоящее время Россия является крупнейшим экспортером капитала в Центральноазиатском регионе. По информации Агентства статистики РУз, в 2022 году РФ — крупнейший инвестор в Узбекистане с долей 20,3%. В первом полугодии 2023 года стороны приступили к реализации 27 взаимных проектов, в 26 из которых — прямые инвестиции из России.
Говоря о взаимных инвестициях и отвечая на вопрос, в каких сферах участвует узбекский капитал на территории России, торгпред РФ отметил наличие определенной динамики в этом направлении.
“Если говорить о привлечении узбекских инвестиций, не буду скрывать, их мало, но что важно, мы видим определенную тенденцию. Если бы я вам раньше смело ответил бы, что их в принципе не существует, то сейчас мы видим, что мало-помалу. Речь о “якорных инвесторах” не идет, это индивидуальные предприниматели, но они такие проекты реализуют”, — отметил Злыгостев.
По словам торгпреда, ярким примером и подтверждением тому является тесное взаимодействие с рядом регионов. Татарстан – передовик сотрудничества с Узбекистаном еще с 1992 года. В числе других партнеров — Башкортостан, Челябинск. Они традиционно лидеры по торговле.
“На встрече с делегацией из Башкирии коллеги поделились информацией, что у них есть несколько проектов, которые сейчас реализуются с участием узбекского капитала. Самый крупный из них разрабатывается в городе Благовещенске — проект по изготовлению цельнометаллических газовых баллонов для автотранспорта. Инвестиции предполагаются в районе одного млрд рублей, с созданием 70 рабочих мест. Завод будет запущен в 2025 году и будет выпускать 120 тысяч баллонов в год емкостью от 50 до 200 литров. Уже в январе 2024 года планируется начать строительство площадки, ТЭО на стадии утверждения, сметная документация разрабатывается”, — сообщил торгпред РФ в Узбекистане.
Помимо этого, в Башкортостане с участием узбекского капитала планируют еще один проект. Учитывая строительный бум в стране, для узбекской стороны интерес представляет лесопромышленный комплекс. Речь идет не только о поставках, но и о переработке этого сырья и создании совместных мебельных предприятий на территории республики.
Инвесторы из Узбекистана планируют строительство фанерного завода и его сопутствующей инфраструктуры в Татарстане. Современный комплекс стоимостью 235 млн рублей позволит создать 100 новых рабочих мест и будет выпускать до 6 тыс. кубометров фанеры в год.
“Если копнуть глубже, возможно найдутся еще немало инициатив и проектов с участием узбекских инвесторов и в других регионах РФ”, — добавил Злыгостев.
Он также рассказал, что совместно с министерством инвестиций, промышленности и торговли РУз в настоящее время идет тщательная подготовка пула тех проектов, в которые можно было бы привлечь финансирование узбекского бизнеса. Таких проектов на самом деле немало, добавил торгпред РФ в РУз.
Учитывая взаимный интерес к развитию инвестпроектов и стабильный рост экономики Узбекистана, страна имеет существенный инвестпотенциал и тенденцию к увеличению капиталовложений, в т. ч. в промышленном секторе Российской Федерации. Как отметил Злыгостев, цифры роста ВВП и экономики республики за последние несколько лет превышают 5%, а население увеличивается практически на 1 млн в год. По самым скромным оценкам международных структур, к 2050 году на ее территории будут проживать 50 млн человек. Самое главное, что молодое и активное население составляет более 60% жителей. А значит, существуют все основания для стремления к развитию, росту и укреплению позиций Узбекистана, как активного инвестора.