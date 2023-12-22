https://uz.sputniknews.ru/20231222/rossiya-uzbekistan-investproyekty-sotrudnichestvo-41701351.html

Имеются ли в России “якорные” инвесторы из Узбекистана — ответ торгпреда РФ

Имеются ли в России “якорные” инвесторы из Узбекистана — ответ торгпреда РФ

С октября текущего года по итогам визита президента Мирзиёева в РФ между Узбекистаном и Россией прорабатываются или находятся на начальных этапах реализации около сотни совместных инвестпроектов на общую стоимость $28 млрд, в т.ч. $18 млрд в промышленном секторе

2023-12-22T15:17+0500

2023-12-22T15:17+0500

2023-12-22T15:58+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

инвестпроекты

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Из всех крупных субъектов Российской Федерации порядка 80-ти, то есть подавляющее число, так или иначе взаимодействуют с Узбекистаном — страной с самым качественным экономическим потенциалом, рассказал SputnikУзбекистан торгпред РФ в РУз Константин Злыгостев.По словам Злыгостева, в кулуарах и на встречах с бизнес-представителями различного формата, акцент все чаще делается на том, что нужно переходить от экспортно-импортных операций к промышленной кооперации.В настоящее время Россия является крупнейшим экспортером капитала в Центральноазиатском регионе. По информации Агентства статистики РУз, в 2022 году РФ — крупнейший инвестор в Узбекистане с долей 20,3%. В первом полугодии 2023 года стороны приступили к реализации 27 взаимных проектов, в 26 из которых — прямые инвестиции из России.Говоря о взаимных инвестициях и отвечая на вопрос, в каких сферах участвует узбекский капитал на территории России, торгпред РФ отметил наличие определенной динамики в этом направлении.По словам торгпреда, ярким примером и подтверждением тому является тесное взаимодействие с рядом регионов. Татарстан – передовик сотрудничества с Узбекистаном еще с 1992 года. В числе других партнеров — Башкортостан, Челябинск. Они традиционно лидеры по торговле.Помимо этого, в Башкортостане с участием узбекского капитала планируют еще один проект. Учитывая строительный бум в стране, для узбекской стороны интерес представляет лесопромышленный комплекс. Речь идет не только о поставках, но и о переработке этого сырья и создании совместных мебельных предприятий на территории республики.Инвесторы из Узбекистана планируют строительство фанерного завода и его сопутствующей инфраструктуры в Татарстане. Современный комплекс стоимостью 235 млн рублей позволит создать 100 новых рабочих мест и будет выпускать до 6 тыс. кубометров фанеры в год.Он также рассказал, что совместно с министерством инвестиций, промышленности и торговли РУз в настоящее время идет тщательная подготовка пула тех проектов, в которые можно было бы привлечь финансирование узбекского бизнеса. Таких проектов на самом деле немало, добавил торгпред РФ в РУз. Учитывая взаимный интерес к развитию инвестпроектов и стабильный рост экономики Узбекистана, страна имеет существенный инвестпотенциал и тенденцию к увеличению капиталовложений, в т. ч. в промышленном секторе Российской Федерации. Как отметил Злыгостев, цифры роста ВВП и экономики республики за последние несколько лет превышают 5%, а население увеличивается практически на 1 млн в год. По самым скромным оценкам международных структур, к 2050 году на ее территории будут проживать 50 млн человек. Самое главное, что молодое и активное население составляет более 60% жителей. А значит, существуют все основания для стремления к развитию, росту и укреплению позиций Узбекистана, как активного инвестора.

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