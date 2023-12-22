https://uz.sputniknews.ru/20231222/torgpred-rf-tovarooborot-uzbekistan-rossiya-perspektivy-41708522.html

Товароборот в $20 млрд за 6 лет — торгпред о перспективах РФ и РУз

Товароборот в $20 млрд за 6 лет — торгпред о перспективах РФ и РУз

Президенты двух стран поставили задачу удвоить товарооборот к 2030 году.

2023-12-22T18:44+0500

2023-12-22T18:44+0500

2023-12-22T18:44+0500

узбекистан

россия

товарооборот

торговое представительство

константин злыгостев

видео

пресс-центр

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В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция Торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева, посвященная торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.По словам торгпреда, динамика роста товарооборота Узбекистана и России позитивная и по итогам 2023 года преодолеет отметку в $10 млрд.Вместе с тем, Злыгостев напомнил, что президенты двух стран поставили задачу удвоить товарооборот к 2030 году."То есть выйти на отметку в $20 млрд за шесть лет", — уточнил он.По его словам, для достижения этой цели необходимо уходить от простых импортно-экспортных операций и переходить к промышленной кооперации.В качестве примера, торгпред привел химико-индустриальный технопарк "Чирчик" — совместный проект татарстанского технополиса "Химград" и узбекистанских партнеров, который был запущен в 2022 году.Он добавил, что в настоящее время ведется работа по созданию промышленных площадок в Бухарской и Навоийской областях.Говоря об инвестиционных проектах, Злыгостев подчеркнул, что Россия остается крупнейшим инвестором в узбекскую экономику - совокупные российские капиталовложения, по данным узбекской стороны, на сегодняшний день превысили $13 млрд. В республике функционируют уже почти 3 000 российских и совместных предприятий.Он также отметил, что в ходе визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в октябре текущего года достигнуты договоренности по новым перспективным проектам.Одним из главных промышленных событий в жизни и Узбекистана и РФ он назвал Иннопром. По его словам, выставка призвана решить ряд важных задач, в частности, помочь в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, а также наладить сотрудничество между предприятиями России, РУз и других стран.Так, в третьем Иннопроме, прошедшем в текущем году, участвовали более 10 тыс. представителей бизнеса и 300 иностранных компаний из 35 стран. Для сравнения: в 2022-м было 2,5 тысячи участников из 12 стран. Торгпред России в Узбекистане также добавил, что каждый год растут как выставочные площади, так и число экспонентов и посетителей.Следующий "Иннопром. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте 22 – 24 апреля 2024 года, поделился Константин Злыгостев.Более подробно – смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

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торгпред россия узбекистан товарооборот перспективы