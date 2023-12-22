https://uz.sputniknews.ru/20231222/uzbekistan-ges-stroitelstvo-2024-god-41705616.html

В 2024 году ГЭС Узбекистана произведут 7,4 млрд кВт электроэнергии

В 2024 году ГЭС Узбекистана произведут 7,4 млрд кВт электроэнергии

В Узбекгидроэнерго рассказали о главных итогах 2023 года, а также поделились некоторыми планами на предстоящий год. По словам энергетиков, в настоящее время в республике строят 13 ГЭС. После их запуска общее число гидроэлектростанций достигнет 71.

2023-12-22T17:39+0500

2023-12-22T17:39+0500

2023-12-22T17:52+0500

узбекистан

гэс

строительство

гидроэлектростанция

электроэнергия

возобновляемые источники энергии

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За последние 6 лет количество гидроэлектростанций в Узбекистане возросло с 37 в 2017 году до 58. Как отметили в АО "Узбекгидроэнерго", этот показатель один из самых высоких не только в РУз, но и в СНГ. Это позволило увеличить установленные мощности на 400 МВт и достичь 2 225 МВт.Сфера активно развивается — в республике реализуют ряд инвестпроектов.В 2023 году в Узбекистане запустили 8 гидроэлектростанций. В их числе три крупные и 5 микроГЭС. ГЭС ввели в эксплуатацию в Ташкентской (Испайсайская микроГЭС), Андижанской (Ханабадская микроГЭС), Самаркандской (ГЭС Шаудар и ПК 102+00) и Сурхандарьинской (Тупалангская ГЭС и Исфаринская микроГЭС-1) областях.Общая мощность всех этих объектов составляет 190 МВт.При этом, как уточнили в Узбекгидроэнерго, Исфаринская микроГЭС-1 в рамках локализации в Кызырикском районе Сурхандарьинской области стала первой "национальной" электростанцией. Впервые в Узбекистане все работы, связанные со строительством этой ГЭС, включая проект, производство и поставку оборудования, полностью осуществили местные специалисты и производители.В этом году после модернизации и с новыми мощностями также заработала Тупалангская ГЭС, занимающая второе место после Чарвакской электростанции. Для эффективного использования водных ресурсов реки Тупаланг на ГЭС внедрили "умную" систему, управление которой полностью автоматизировано, что позволяет ей работать без участия человека.Как рассказал заместитель председателя правления АО "Узбекгидроэнерго" Фаррух Нуруллаев, в 2024 году планируют, что ГЭС Узбекистана произведут электроэнергию общей мощностью 7 млрд 44 млн кВт."Этот показатель превысит результаты текущего года на 103%", — уточнил он.Одним из достижений в сфере гидроэнергетики Узбекистан в 2023 году стало введение сертификатов "Зеленая энергия" на энергогенерирующих предприятиях:Узбекистан первым в Центральной Азии внедрил систему "зеленых" сертификатов за произведенную электроэнергию. Согласно постановлению президента "О мерах по внедрению системы сертификатов "зеленой энергии", этот документ подтверждает выработку 1 тыс. кВт•ч электроэнергии с использованием ВИЭ.Сертификат можно передавать другим лицам, как вместе с продажей электрической энергии, так и независимо от нее.

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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