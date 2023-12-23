https://uz.sputniknews.ru/20231223/oleg-malginov-pozdravleniye-rustam-sagdullayev-yubiley-41718991.html
Олег Мальгинов поздравил Рустама Сагдуллаева с юбилеем
Олег Мальгинов поздравил Рустама Сагдуллаева с юбилеем
В этом году заслуженный артист Республики Узбекистан отмечает 60-летие творческого пути
2023-12-23T16:41+0500
2023-12-23T16:41+0500
2023-12-23T16:45+0500
узбекистан
россия
посол
олег мальгинов
поздравление
юбилей
творчество
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов с супругой поздравили заслуженного артиста Узбекистана, кавалера ордена "Дружбы", профессора Рустама Сагдуллаева с 60-летним юбилеем творческого пути. Об этом сообщает Посольство России в Узбекистане.
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олег мальгинов поздравление рустам сагдуллаев юбилей заслуженный артист республика узбекистан 60-летие творческого пути
олег мальгинов поздравление рустам сагдуллаев юбилей заслуженный артист республика узбекистан 60-летие творческого пути
Олег Мальгинов поздравил Рустама Сагдуллаева с юбилеем
16:41 23.12.2023 (обновлено: 16:45 23.12.2023)
В этом году заслуженный артист Республики Узбекистан отмечает 60-летие творческого пути.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов с супругой поздравили заслуженного артиста Узбекистана, кавалера ордена "Дружбы", профессора Рустама Сагдуллаева с 60-летним юбилеем творческого пути.
Об этом сообщает Посольство
России в Узбекистане.