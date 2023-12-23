https://uz.sputniknews.ru/20231223/oleg-malginov-pozdravleniye-rustam-sagdullayev-yubiley-41718991.html

Олег Мальгинов поздравил Рустама Сагдуллаева с юбилеем

Олег Мальгинов поздравил Рустама Сагдуллаева с юбилеем

В этом году заслуженный артист Республики Узбекистан отмечает 60-летие творческого пути

2023-12-23T16:41+0500

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узбекистан

россия

посол

олег мальгинов

поздравление

юбилей

творчество

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов с супругой поздравили заслуженного артиста Узбекистана, кавалера ордена "Дружбы", профессора Рустама Сагдуллаева с 60-летним юбилеем творческого пути. Об этом сообщает Посольство России в Узбекистане.

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