https://uz.sputniknews.ru/20231223/tashkent-transportnyy-koridor-zelenyy-gorod-41715778.html

В Ташкенте может появиться транспортный коридор "Зеленый город"

В Ташкенте может появиться транспортный коридор "Зеленый город"

Уже разработаны концепция, математическая модель и технико-экономическое обоснование этого транспортного коридора. Он может появиться на улице Шота Руставели

2023-12-23T13:36+0500

2023-12-23T13:36+0500

2023-12-23T13:36+0500

ташкент

дорога

транспорт

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В столице в рамках проекта "Ташкент – ускорение привлечения инвестиций в низкоуглеродный автотранспорт" состоялась презентация транспортного коридора "Зеленый город", сообщает Минтранс.При разработке проекта этого коридора изучили мнения пассажиров и населения, учли потребности в инфраструктуре общественного транспорта лиц с инвалидностью, пожилых людей, детей и женщин.Согласно технико-экономическому обоснованию, в результате введения коридора средняя скорость движения транспорта по нему увеличится на 11%, а загрязнение воздуха снизится на 12,3%.

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ташкент транспортный коридор зеленый город концепция математическая модель технико-экономическое обоснование улица шота руставели