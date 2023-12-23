https://uz.sputniknews.ru/20231223/tashkent-transportnyy-koridor-zelenyy-gorod-41715778.html
В Ташкенте может появиться транспортный коридор "Зеленый город"
В Ташкенте может появиться транспортный коридор "Зеленый город"
Уже разработаны концепция, математическая модель и технико-экономическое обоснование этого транспортного коридора. Он может появиться на улице Шота Руставели
2023-12-23T13:36+0500
2023-12-23T13:36+0500
2023-12-23T13:36+0500
ташкент
дорога
транспорт
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В столице в рамках проекта "Ташкент – ускорение привлечения инвестиций в низкоуглеродный автотранспорт" состоялась презентация транспортного коридора "Зеленый город", сообщает Минтранс.При разработке проекта этого коридора изучили мнения пассажиров и населения, учли потребности в инфраструктуре общественного транспорта лиц с инвалидностью, пожилых людей, детей и женщин.Согласно технико-экономическому обоснованию, в результате введения коридора средняя скорость движения транспорта по нему увеличится на 11%, а загрязнение воздуха снизится на 12,3%.
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ташкент транспортный коридор зеленый город концепция математическая модель технико-экономическое обоснование улица шота руставели
ташкент транспортный коридор зеленый город концепция математическая модель технико-экономическое обоснование улица шота руставели
В Ташкенте может появиться транспортный коридор "Зеленый город"
Уже разработаны концепция, математическая модель и технико-экономическое обоснование этого транспортного коридора. Он может появиться на улице Шота Руставели.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
В столице в рамках проекта "Ташкент – ускорение привлечения инвестиций в низкоуглеродный автотранспорт" состоялась презентация транспортного коридора "Зеленый город", сообщает Минтранс
.
"В целях поддержки этой инициативы, а также содействия безопасному и эффективному внедрению автобусных полос разработаны концепция, математическая модель и технико-экономическое обоснование зеленого транспортного коридора, который планируется сделать на улице Шота Руставели", — говорится в сообщении.
При разработке проекта этого коридора изучили мнения пассажиров и населения, учли потребности в инфраструктуре общественного транспорта лиц с инвалидностью, пожилых людей, детей и женщин.
Согласно технико-экономическому обоснованию, в результате введения коридора средняя скорость движения транспорта по нему увеличится на 11%, а загрязнение воздуха снизится на 12,3%.