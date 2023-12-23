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https://uz.sputniknews.ru/20231223/tyajelaya-atletika-sbornaya-uzbekistan-sbory-chirchik-41715453.html
Тяжелая атлетика: сборная Узбекистана находится на сборах в Чирчике
Тяжелая атлетика: сборная Узбекистана находится на сборах в Чирчике
По словам главного тренера сборной Бахрома Мендибоева, улучшению физического состояния спортсменов уделяют особое внимание
2023-12-23T12:09+0500
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спорт
тяжелая атлетика
сборная узбекистана
чирчик
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике проводит очередные учебно-тренировочные сборы в Чирчике, сообщает НОК.Как подчеркивается в сообщении, первенство континента в Ташкенте является важным турниром, так как на нем будут разыгрываться ценные рейтинговые очки Олимпиады Париж-2024.По словам главного тренера сборной Бахрома Мендибоева, улучшению физического состояния спортсменов уделяют особое внимание. Начиная со следующих сборов тяжелоатлеты начнут работать над технической подготовкой.
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тяжелая атлетика сборная узбекистан сборы чирчик тренер бахром мендибоев физическое состояние спортсмены
тяжелая атлетика сборная узбекистан сборы чирчик тренер бахром мендибоев физическое состояние спортсмены

Тяжелая атлетика: сборная Узбекистана находится на сборах в Чирчике

12:09 23.12.2023 (обновлено: 12:10 23.12.2023)
© НОКОлимпийский чемпион по тяжелой атлетике Акбар Джураев. Архивное фото
Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Акбар Джураев. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2023
© НОК
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По словам главного тренера сборной Бахрома Мендибоева, улучшению физического состояния спортсменов уделяют особое внимание.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике проводит очередные учебно-тренировочные сборы в Чирчике, сообщает НОК.

"Тренировки продлятся до 30 декабря и к ним привлечены 20 спортсменов, которые, как ожидается, примут участие в чемпионате Азии в феврале 2024 года в Ташкенте", — говорится в сообщении.

Как подчеркивается в сообщении, первенство континента в Ташкенте является важным турниром, так как на нем будут разыгрываться ценные рейтинговые очки Олимпиады Париж-2024.
По словам главного тренера сборной Бахрома Мендибоева, улучшению физического состояния спортсменов уделяют особое внимание. Начиная со следующих сборов тяжелоатлеты начнут работать над технической подготовкой.
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