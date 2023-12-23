https://uz.sputniknews.ru/20231223/tyajelaya-atletika-sbornaya-uzbekistan-sbory-chirchik-41715453.html

Тяжелая атлетика: сборная Узбекистана находится на сборах в Чирчике

Тяжелая атлетика: сборная Узбекистана находится на сборах в Чирчике

По словам главного тренера сборной Бахрома Мендибоева, улучшению физического состояния спортсменов уделяют особое внимание

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спорт

тяжелая атлетика

сборная узбекистана

чирчик

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике проводит очередные учебно-тренировочные сборы в Чирчике, сообщает НОК.Как подчеркивается в сообщении, первенство континента в Ташкенте является важным турниром, так как на нем будут разыгрываться ценные рейтинговые очки Олимпиады Париж-2024.По словам главного тренера сборной Бахрома Мендибоева, улучшению физического состояния спортсменов уделяют особое внимание. Начиная со следующих сборов тяжелоатлеты начнут работать над технической подготовкой.

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