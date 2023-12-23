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Тяжелая атлетика: сборная Узбекистана находится на сборах в Чирчике
Тяжелая атлетика: сборная Узбекистана находится на сборах в Чирчике
По словам главного тренера сборной Бахрома Мендибоева, улучшению физического состояния спортсменов уделяют особое внимание
2023-12-23T12:09+0500
2023-12-23T12:09+0500
2023-12-23T12:10+0500
спорт
тяжелая атлетика
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чирчик
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике проводит очередные учебно-тренировочные сборы в Чирчике, сообщает НОК.Как подчеркивается в сообщении, первенство континента в Ташкенте является важным турниром, так как на нем будут разыгрываться ценные рейтинговые очки Олимпиады Париж-2024.По словам главного тренера сборной Бахрома Мендибоева, улучшению физического состояния спортсменов уделяют особое внимание. Начиная со следующих сборов тяжелоатлеты начнут работать над технической подготовкой.
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тяжелая атлетика сборная узбекистан сборы чирчик тренер бахром мендибоев физическое состояние спортсмены
тяжелая атлетика сборная узбекистан сборы чирчик тренер бахром мендибоев физическое состояние спортсмены
Тяжелая атлетика: сборная Узбекистана находится на сборах в Чирчике
12:09 23.12.2023 (обновлено: 12:10 23.12.2023)
По словам главного тренера сборной Бахрома Мендибоева, улучшению физического состояния спортсменов уделяют особое внимание.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике проводит очередные учебно-тренировочные сборы в Чирчике, сообщает НОК
.
"Тренировки продлятся до 30 декабря и к ним привлечены 20 спортсменов, которые, как ожидается, примут участие в чемпионате Азии в феврале 2024 года в Ташкенте", — говорится в сообщении.
Как подчеркивается в сообщении, первенство континента в Ташкенте является важным турниром, так как на нем будут разыгрываться ценные рейтинговые очки Олимпиады Париж-2024.
По словам главного тренера сборной Бахрома Мендибоева, улучшению физического состояния спортсменов уделяют особое внимание. Начиная со следующих сборов тяжелоатлеты начнут работать над технической подготовкой.