https://uz.sputniknews.ru/20231223/uzbekistan-dopolnitelnyye-vyxodnyye-2024-god-41716619.html
В Узбекистане установили дополнительные выходные в 2024 году
В Узбекистане установили дополнительные выходные в 2024 году
Президент подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2024 году"
2023-12-23T14:42+0500
2023-12-23T14:42+0500
2023-12-23T14:42+0500
узбекистан
выходные
указ
президент
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Узбекистане установили дополнительные выходные в 2024 году, сообщает Минюст.Согласно документу, нерабочие дни: для всех работников (независимо от видов рабочей недели): для работников при шестидневной рабочей неделе: для работников при пятидневной рабочей неделе выходные дни переносятся в следующем порядке: Так, в период празднования Нового года жители республики отдохнут четыре дня подряд — с 30 декабря 2023 года по 2 января 2024 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан дополнительные выходные 2024 год президент указ
узбекистан дополнительные выходные 2024 год президент указ
В Узбекистане установили дополнительные выходные в 2024 году
Президент подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2024 году".
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
В Узбекистане установили дополнительные выходные в 2024 году, сообщает Минюст
.
Согласно документу, нерабочие дни:
для всех работников (независимо от видов рабочей недели):
для работников при шестидневной рабочей неделе:
для работников при пятидневной рабочей неделе выходные дни переносятся в следующем порядке:
️с субботы 6 января на вторник 2 января
с субботы 13 апреля на пятницу 12 апреля
с субботы 14 декабря на понедельник 30 декабря.
Так, в период празднования Нового года жители республики отдохнут четыре дня подряд — с 30 декабря 2023 года по 2 января 2024 года.