https://uz.sputniknews.ru/20231223/uzbekistan-dopolnitelnyye-vyxodnyye-2024-god-41716619.html

В Узбекистане установили дополнительные выходные в 2024 году

В Узбекистане установили дополнительные выходные в 2024 году

Президент подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2024 году"

2023-12-23T14:42+0500

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узбекистан

выходные

указ

президент

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Узбекистане установили дополнительные выходные в 2024 году, сообщает Минюст.Согласно документу, нерабочие дни: для всех работников (независимо от видов рабочей недели): для работников при шестидневной рабочей неделе: для работников при пятидневной рабочей неделе выходные дни переносятся в следующем порядке: Так, в период празднования Нового года жители республики отдохнут четыре дня подряд — с 30 декабря 2023 года по 2 января 2024 года.

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