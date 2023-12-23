https://uz.sputniknews.ru/20231223/uzbekistan-malayziya-vizit-kompaniya-41714684.html

Узбекистан посетят представители крупной малазийской компании

Узбекистан посетят представители крупной малазийской компании

Цель визита — обсуждение перспективных совместных проектов с узбекскими предпринимателями. 23.12.2023, Sputnik Узбекистан

2023-12-23T10:49+0500

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узбекистан

малайзия

сотрудничество

экономика

проект

компания

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В январе 2024 года Узбекистан посетят представители крупной малазийской компании " Fraser & Neave Holdings BHD – F&N " во главе с ее исполнительным директором Лаи Минг Конгом, сообщает ИА "Дунё".Такая договоренность достигнута по итогам встречи с представителями посольства Узбекистана в Малайзии. Стороны также обсудили перспективы реализации совместного инвестиционного проекта в Узбекистане.Как отметил Лаи Минг Конг, компания является одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности в Юго-Восточной Азии и в настоящее время имеет 13 филиалов в Таиланде, Мьянме, Камбодже, Лаосе и Саудовской Аравии. В Узбекистан они поставляют сгущенную молочную продукцию.Для справки: "Fraser & Neave Holdings BHD – F&N" была основана в Сингапуре в 1883 году. Основные производственные мощности компании расположены в Куала-Лумпуре и других городах Малайзии. Компания специализируется на производстве продуктов питания, выпускает 31 вид продукции и экспортирует ее в 93 страны.

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узбекистан, малайзия, сотрудничество, экономика, проект, компания