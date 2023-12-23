https://uz.sputniknews.ru/20231223/vsu-obstrel-kurskaya-oblast-pogibshiy-41717980.html

ВСУ обстреляли Курскую область — есть погибший

ВСУ обстреляли Курскую область — есть погибший

Повреждена также линия электропередачи, пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания

2023-12-23T15:59+0500

2023-12-23T15:59+0500

2023-12-23T16:00+0500

спецоперация россии по защите донбасса

всу

украина

погибшие

удар

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Один человек погиб при обстреле села Алексеевка Курской области со стороны Украины, всего зафиксировано 40 прилетов. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале, сообщает РИА Новости.Противник нанес удар по селу Алексеевка Глушковского района Курской области в субботу.По данным губернатора, в селе повреждена линия электропередачи, пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания. Глава региона пообещал, что власти помогут собственникам поврежденного имущества с ремонтом.Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

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