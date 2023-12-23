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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231223/vsu-obstrel-kurskaya-oblast-pogibshiy-41717980.html
ВСУ обстреляли Курскую область — есть погибший
ВСУ обстреляли Курскую область — есть погибший
Повреждена также линия электропередачи, пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания
2023-12-23T15:59+0500
2023-12-23T16:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
всу
украина
погибшие
удар
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Один человек погиб при обстреле села Алексеевка Курской области со стороны Украины, всего зафиксировано 40 прилетов. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале, сообщает РИА Новости.Противник нанес удар по селу Алексеевка Глушковского района Курской области в субботу.По данным губернатора, в селе повреждена линия электропередачи, пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания. Глава региона пообещал, что власти помогут собственникам поврежденного имущества с ремонтом.Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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всу обстрел курская область погибший повреждение линия электропередачи жилые дома социальные объекты административные здания
всу обстрел курская область погибший повреждение линия электропередачи жилые дома социальные объекты административные здания

ВСУ обстреляли Курскую область — есть погибший

15:59 23.12.2023 (обновлено: 16:00 23.12.2023)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи. Иллюстративное фото
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2023
© Sputnik / Павел Лисицын
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Повреждена также линия электропередачи, пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Один человек погиб при обстреле села Алексеевка Курской области со стороны Украины, всего зафиксировано 40 прилетов. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале, сообщает РИА Новости.
Противник нанес удар по селу Алексеевка Глушковского района Курской области в субботу.
"Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего", — сообщил Старовойт.
По данным губернатора, в селе повреждена линия электропередачи, пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания. Глава региона пообещал, что власти помогут собственникам поврежденного имущества с ремонтом.
Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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