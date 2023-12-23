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Как сберечь здоровье в новогодние праздники — советы академика

Как сберечь здоровье в новогодние праздники — советы академика

О том, как сберечь здоровье в новогодние праздники и правильно организовать застолье рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко

2023-12-23T17:32+0500

2023-12-23T17:32+0500

2023-12-23T17:32+0500

видео

геннадий онищенко

академик

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пресс-центр

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В ходе видеомоста Москва — Астана — Бишкек — Ереван — Минск — Ташкент, посвященного биобезопасности стран ЕАЭС, Геннадий Онищенко дал ряд полезных советов как справить праздники без вреда для здоровья.Например, по словам академика, любая колбаса безвредна, если употреблять ее в меру и хранить в правильных условиях. А чтобы не получить алкогольное отравление, достаточно не пить спиртное, либо — не перепивать. Онищенко также отметил полезные свойства зеленого чая, очень распространенного в Узбекистане. Напиток также способствует расщиплению жирной пищи. Кроме этого, академик рассказал, какие инфекции способны вызвать эпидемии или резкий рост заболеваний в ближайшие годы. По его мнению, актуальны грипп и любая вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Завоз холеры также не исключен, отметил он. Для обеспечения высокой готовности к любым неожиданностям нужно повышать информированность молодежи о необходимости вакцинации, уверен Онищенко. Более подробно — смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

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2023

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здоровье новогодние праздники застолье академик ран заместитель президента российской академии образования геннадий онищенко