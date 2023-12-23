https://uz.sputniknews.ru/20231223/zdorovye-novogodniye-prazdniki-sovety-akademik-41715235.html
Как сберечь здоровье в новогодние праздники — советы академика
Как сберечь здоровье в новогодние праздники — советы академика
О том, как сберечь здоровье в новогодние праздники и правильно организовать застолье рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
2023-12-23T17:32+0500
2023-12-23T17:32+0500
2023-12-23T17:32+0500
видео
геннадий онищенко
академик
новый год
праздник
здоровье
пресс-центр
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В ходе видеомоста Москва — Астана — Бишкек — Ереван — Минск — Ташкент, посвященного биобезопасности стран ЕАЭС, Геннадий Онищенко дал ряд полезных советов как справить праздники без вреда для здоровья.Например, по словам академика, любая колбаса безвредна, если употреблять ее в меру и хранить в правильных условиях. А чтобы не получить алкогольное отравление, достаточно не пить спиртное, либо — не перепивать. Онищенко также отметил полезные свойства зеленого чая, очень распространенного в Узбекистане. Напиток также способствует расщиплению жирной пищи. Кроме этого, академик рассказал, какие инфекции способны вызвать эпидемии или резкий рост заболеваний в ближайшие годы. По его мнению, актуальны грипп и любая вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Завоз холеры также не исключен, отметил он. Для обеспечения высокой готовности к любым неожиданностям нужно повышать информированность молодежи о необходимости вакцинации, уверен Онищенко. Более подробно — смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
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Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
здоровье новогодние праздники застолье академик ран заместитель президента российской академии образования геннадий онищенко
здоровье новогодние праздники застолье академик ран заместитель президента российской академии образования геннадий онищенко
Как сберечь здоровье в новогодние праздники — советы академика
Эксклюзив
О том, как сберечь здоровье в новогодние праздники и правильно организовать застолье рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
В ходе видеомоста Москва — Астана — Бишкек — Ереван — Минск — Ташкент, посвященного биобезопасности стран ЕАЭС, Геннадий Онищенко дал ряд полезных советов как справить праздники без вреда для здоровья.
Например, по словам академика, любая колбаса безвредна, если употреблять ее в меру и хранить в правильных условиях. А чтобы не получить алкогольное отравление, достаточно не пить спиртное, либо — не перепивать.
Онищенко также отметил полезные свойства зеленого чая, очень распространенного в Узбекистане. Напиток также способствует расщиплению жирной пищи.
Кроме этого, академик рассказал, какие инфекции способны вызвать эпидемии или резкий рост заболеваний в ближайшие годы. По его мнению, актуальны грипп и любая вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Завоз холеры также не исключен, отметил он.
Для обеспечения высокой готовности к любым неожиданностям нужно повышать информированность молодежи о необходимости вакцинации, уверен Онищенко. Более подробно — смотрите в видео Sputnik Узбекистан
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