https://uz.sputniknews.ru/20231224/klubnika-fermer-surxandarya-doxod-30-mln-sumov-41727176.html

Клубника приносит фермеру из Сурхандарьи 30 млн сумов ежемесячно

Клубника приносит фермеру из Сурхандарьи 30 млн сумов ежемесячно

Несмотря на зимний сезон, Рустам Рахимов выращивает клубнику и снабжает рынок вкусной продукцией

2023-12-24T17:41+0500

2023-12-24T17:41+0500

2023-12-24T17:41+0500

узбекистан

сурхандарьинская область

клубника

фермер

доход

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Рустам Рахимов — фермер из махалли "Кушон", расположенной в Шурчинском районе Сурхандарьинской области, сообщает Минсельхоз.В своей теплице площадью 1,5 га на специальных двухэтажных стеллажах методом гидропоники (без почвы) он выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц.Это позволяет ему иметь среднемесячный доход в размере 30 млн сумов.

узбекистан

сурхандарьинская область

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клубника фермер сурхандарья зимний сезон рустам рахимов выращивание снабжение рынок вкусная продукция