Клубника приносит фермеру из Сурхандарьи 30 млн сумов ежемесячно
© Минсельхоз РУзФермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц
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Несмотря на зимний сезон, Рустам Рахимов выращивает клубнику и снабжает рынок вкусной продукцией.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Рустам Рахимов — фермер из махалли "Кушон", расположенной в Шурчинском районе Сурхандарьинской области, сообщает Минсельхоз.
В своей теплице площадью 1,5 га на специальных двухэтажных стеллажах методом гидропоники (без почвы) он выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц.
© Минсельхоз РУзФермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц
Фермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц
© Минсельхоз РУзФермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц
Фермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц
© Минсельхоз РУзФермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц
Фермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц
Это позволяет ему иметь среднемесячный доход в размере 30 млн сумов.