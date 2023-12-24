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https://uz.sputniknews.ru/20231224/klubnika-fermer-surxandarya-doxod-30-mln-sumov-41727176.html
Клубника приносит фермеру из Сурхандарьи 30 млн сумов ежемесячно
Клубника приносит фермеру из Сурхандарьи 30 млн сумов ежемесячно
Несмотря на зимний сезон, Рустам Рахимов выращивает клубнику и снабжает рынок вкусной продукцией
2023-12-24T17:41+0500
2023-12-24T17:41+0500
узбекистан
сурхандарьинская область
клубника
фермер
доход
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Рустам Рахимов — фермер из махалли "Кушон", расположенной в Шурчинском районе Сурхандарьинской области, сообщает Минсельхоз.В своей теплице площадью 1,5 га на специальных двухэтажных стеллажах методом гидропоники (без почвы) он выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц.Это позволяет ему иметь среднемесячный доход в размере 30 млн сумов.
узбекистан
сурхандарьинская область
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клубника фермер сурхандарья зимний сезон рустам рахимов выращивание снабжение рынок вкусная продукция
клубника фермер сурхандарья зимний сезон рустам рахимов выращивание снабжение рынок вкусная продукция

Клубника приносит фермеру из Сурхандарьи 30 млн сумов ежемесячно

17:41 24.12.2023
© Минсельхоз РУзФермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц
Фермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
© Минсельхоз РУз
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Несмотря на зимний сезон, Рустам Рахимов выращивает клубнику и снабжает рынок вкусной продукцией.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Рустам Рахимов — фермер из махалли "Кушон", расположенной в Шурчинском районе Сурхандарьинской области, сообщает Минсельхоз.
В своей теплице площадью 1,5 га на специальных двухэтажных стеллажах методом гидропоники (без почвы) он выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц.
© Минсельхоз РУзФермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц
Фермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
Фермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц
© Минсельхоз РУз
© Минсельхоз РУзФермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц
Фермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
Фермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц
© Минсельхоз РУз
© Минсельхоз РУзФермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц
Фермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
Фермер из Сурхандарьи методом гидропоники (без почвы) выращивает 2 тыс. кустов клубники в месяц
© Минсельхоз РУз
Это позволяет ему иметь среднемесячный доход в размере 30 млн сумов.
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