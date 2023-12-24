По просьбе мальчика в одном из районов Андижанской области построят библиотеку
© Хокимият Андижанской области12-летний житель Андижанского района Асадилло Розиков попросил хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова построить библиотеку
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Просьба прозвучала в ходе встречи главы области Шухратбека Абдурахманова с молодежью.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. 12-летний житель Андижанского района Асадилло Розиков попросил хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова построить библиотеку в его махалле. Об этом сообщает областная администрация.
© Хокимият Андижанской области12-летний житель Андижанского района Асадилло Розиков попросил хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова построить библиотеку
12-летний житель Андижанского района Асадилло Розиков попросил хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова построить библиотеку
В ходе встречи мальчик затронул тему библиотек. Он рассказал, что из-за нехватки книг не смог показать высокий результат на конкурсе "Юный читатель".
© Хокимият Андижанской области12-летний житель Андижанского района Асадилло Розиков попросил хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова построить библиотеку
12-летний житель Андижанского района Асадилло Розиков попросил хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова построить библиотеку
Хоким поручил построить объект в самое ближайшее время и предложил мальчику самому управлять библиотекой.