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https://uz.sputniknews.ru/20231224/malchik-maxallya-andijanskaya-oblast-stroitelstvo-biblioteka-41723600.html
По просьбе мальчика в одном из районов Андижанской области построят библиотеку
По просьбе мальчика в одном из районов Андижанской области построят библиотеку
Просьба прозвучала в ходе встречи главы области Шухратбека Абдурахманова с молодежью
2023-12-24T14:38+0500
2023-12-24T14:38+0500
андижанская область
хоким
библиотека
мальчик
встреча
молодежь
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. 12-летний житель Андижанского района Асадилло Розиков попросил хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова построить библиотеку в его махалле. Об этом сообщает областная администрация.В ходе встречи мальчик затронул тему библиотек. Он рассказал, что из-за нехватки книг не смог показать высокий результат на конкурсе "Юный читатель".Хоким поручил построить объект в самое ближайшее время и предложил мальчику самому управлять библиотекой.
андижанская область
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просьба мальчик район андижанская область строительство библиотека встреча хоким шухратбек абдурахманов молодежь
просьба мальчик район андижанская область строительство библиотека встреча хоким шухратбек абдурахманов молодежь

По просьбе мальчика в одном из районов Андижанской области построят библиотеку

14:38 24.12.2023
© Хокимият Андижанской области12-летний житель Андижанского района Асадилло Розиков попросил хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова построить библиотеку
12-летний житель Андижанского района Асадилло Розиков попросил хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова построить библиотеку - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
© Хокимият Андижанской области
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Просьба прозвучала в ходе встречи главы области Шухратбека Абдурахманова с молодежью.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. 12-летний житель Андижанского района Асадилло Розиков попросил хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова построить библиотеку в его махалле. Об этом сообщает областная администрация.
© Хокимият Андижанской области12-летний житель Андижанского района Асадилло Розиков попросил хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова построить библиотеку
12-летний житель Андижанского района Асадилло Розиков попросил хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова построить библиотеку - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
12-летний житель Андижанского района Асадилло Розиков попросил хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова построить библиотеку
© Хокимият Андижанской области
В ходе встречи мальчик затронул тему библиотек. Он рассказал, что из-за нехватки книг не смог показать высокий результат на конкурсе "Юный читатель".
© Хокимият Андижанской области12-летний житель Андижанского района Асадилло Розиков попросил хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова построить библиотеку
12-летний житель Андижанского района Асадилло Розиков попросил хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова построить библиотеку - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
12-летний житель Андижанского района Асадилло Розиков попросил хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова построить библиотеку
© Хокимият Андижанской области
Хоким поручил построить объект в самое ближайшее время и предложил мальчику самому управлять библиотекой.
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