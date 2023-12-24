https://uz.sputniknews.ru/20231224/malchik-maxallya-andijanskaya-oblast-stroitelstvo-biblioteka-41723600.html

По просьбе мальчика в одном из районов Андижанской области построят библиотеку

По просьбе мальчика в одном из районов Андижанской области построят библиотеку

Просьба прозвучала в ходе встречи главы области Шухратбека Абдурахманова с молодежью

2023-12-24T14:38+0500

2023-12-24T14:38+0500

2023-12-24T14:38+0500

андижанская область

хоким

библиотека

мальчик

встреча

молодежь

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. 12-летний житель Андижанского района Асадилло Розиков попросил хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова построить библиотеку в его махалле. Об этом сообщает областная администрация.В ходе встречи мальчик затронул тему библиотек. Он рассказал, что из-за нехватки книг не смог показать высокий результат на конкурсе "Юный читатель".Хоким поручил построить объект в самое ближайшее время и предложил мальчику самому управлять библиотекой.

андижанская область

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просьба мальчик район андижанская область строительство библиотека встреча хоким шухратбек абдурахманов молодежь