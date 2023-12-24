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https://uz.sputniknews.ru/20231224/mirziyoyev-nagrada-uchenyye-80-let-akademiya-nauk-uzbekistan-41719701.html
Шавкат Мирзиёев наградил группу ученых в связи с 80-летием Академии наук РУз
Шавкат Мирзиёев наградил группу ученых в связи с 80-летием Академии наук РУз
Указ "О награждении группы ученых и исследователей в связи с 80-летием Академии наук Республики Узбекистан" президент подписал в субботу
2023-12-24T10:06+0500
2023-12-24T10:06+0500
узбекистан
академия наук узбекистана
указ
награждение
награда
профессор
академик
президент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В связи с 80-летием Академии наук Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил группу ученых и исследователей орденами и медалями, им присвоены почетные звания, сообщает пресс-служба главы государства.Почетное звание "Ўзбекистон Республикаси фан арбоби" присвоено:Тураеву Аббасхану Сабирхановичу — директору Института биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, академикупочетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси" присвоено:Юсуповой Дилорам Юнусовне — ведущему научному сотруднику Института востоковедения Академии наук Республики Узбекистан, академикуорденом "Меҳнат шуҳрати" награжден:Намазов Шафаат Саттарович — заведующий лабораторией Института общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, академикорденом "Дўстлик" награждены:медалью "Шуҳрат" награждены:Академия наук Узбекистана была основана 4 ноября 1943 года.На протяжении восьми десятилетий она является наиболее крупной, авторитетной и значимой научной организацией страны. Академия наук осуществляет:По состоянию на 2022 год в составе Академии наук более 40 научных подразделений, в том числе 36 научно-исследо­ва­тель­ских учреждений, которые организационно объединены в три отделения по научным направлениям:Общая численность АН составляет 5 125 работников, в их числе 2 250 научных сотрудников, 66 академиков, 408 докторов и 770 кандидатов наук/PhD, 1 600 инженерно-технических и обслуживающих работников, 100 стажеров-исследователей. Сегодня академики и другие ведущие ученые ведут свою деятельность в различных сферах науки, образования и многих отраслей производства. Академия наук активно участвует в международном сотрудничестве, установлены научные связи и проводятся совместные научные исследования с академическими научными организациями, ведущими научными учреждениями и университетами более 40 стран мира.
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шавкат мирзиёев президент награждение ученый 80-летие академия наук узбекистан указ
шавкат мирзиёев президент награждение ученый 80-летие академия наук узбекистан указ

Шавкат Мирзиёев наградил группу ученых в связи с 80-летием Академии наук РУз

10:06 24.12.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев. Архивное фото
Шавкат Мирзиёев. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Указ "О награждении группы ученых и исследователей в связи с 80-летием Академии наук Республики Узбекистан" президент подписал в субботу.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В связи с 80-летием Академии наук Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил группу ученых и исследователей орденами и медалями, им присвоены почетные звания, сообщает пресс-служба главы государства.
Почетное звание "Ўзбекистон Республикаси фан арбоби" присвоено:
Тураеву Аббасхану Сабирхановичу — директору Института биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, академику
почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси" присвоено:
Юсуповой Дилорам Юнусовне — ведущему научному сотруднику Института востоковедения Академии наук Республики Узбекистан, академику
орденом "Меҳнат шуҳрати" награжден:
Намазов Шафаат Саттарович — заведующий лабораторией Института общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, академик
орденом "Дўстлик" награждены:
Гусакова Светлана Дмитриевна — главный научный сотрудник Института химии растительных веществ Академии наук Республики Узбекистан, профессор
Джалилов Абдулахат Турапович — директор государственного унитарного предприятия "Ташкентский химико-технологический научно-исследовательский институт", академик
Ибрагимова Элвира Меметовна — главный научный сотрудник Института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан, профессор
Саидханов Насир Шакирович — ученый секретарь Физико-технического института Академии наук Республики Узбекистан, профессор
Хожиматов Олимжан Каххарович — заведующий лабораторией Ташкентского ботанического сада при Институте ботаники Академии наук Республики Узбекистан, профессор
медалью "Шуҳрат" награждены:
Аимбетов Иззет Каллиевич — заведующий лабораторией Каракалпакского научно-исследовательского института естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан
Илясова Саида Равилевна — старший научный сотрудник Национального археологического центра Академии наук Республики Узбекистан
Ишназаров Ойбек Хайрилаевич — заместитель директора Института энергетических проблем Академии наук Республики Узбекистан, профессор
Мухамедова Дилбар Гафурджановна — заведующая кафедрой психологии Национального университета Узбекистана, профессор
Олимов Хусниддин Косимович — директор Физико-технического института Академии наук Республики Узбекистан, профессор
Пайзиев Шермахамат Далиевич — заведующий лабораторией Института ионно-плазменных и лазерных технологий Академии наук Республики Узбекистан, профессор
Худайберганова Дурдона Сидиковна — заведующая отделом Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук Республики Узбекистан, профессор
Хаётов Абдулло Рахмонович — заведующий лабораторией Института математики Академии наук Республики Узбекистан, профессор
Шермухамедова Нигинахон Арслоновна — заведующая кафедрой философии и основ духовности Национального университета Узбекистана, профессор.
Академия наук Узбекистана была основана 4 ноября 1943 года.
На протяжении восьми десятилетий она является наиболее крупной, авторитетной и значимой научной организацией страны.
Академия наук осуществляет:
широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований;
разработку приоритетных для республики научно-технических программ и инновационных проектов; - подготовку высококвалифицированных научных кадров;
внедрение результатов своих исследований и инновационных технологий в практику, что способствует повышению социально-экономического, научно-технического, культурного потенциала страны.
По состоянию на 2022 год в составе Академии наук более 40 научных подразделений, в том числе 36 научно-исследо­ва­тель­ских учреждений, которые организационно объединены в три отделения по научным направлениям:
физико-математических и технических наук;
химико-биологических наук и наук о Земле;
социально-гуманитарных наук;
3 региональных отделения – Каракалпакское и Навоийское отделения, а также Хорезмская академия Маъмуна.
Общая численность АН составляет 5 125 работников, в их числе 2 250 научных сотрудников, 66 академиков, 408 докторов и 770 кандидатов наук/PhD, 1 600 инженерно-технических и обслуживающих работников, 100 стажеров-исследователей.
Сегодня академики и другие ведущие ученые ведут свою деятельность в различных сферах науки, образования и многих отраслей производства. Академия наук активно участвует в международном сотрудничестве, установлены научные связи и проводятся совместные научные исследования с академическими научными организациями, ведущими научными учреждениями и университетами более 40 стран мира.
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