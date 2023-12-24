https://uz.sputniknews.ru/20231224/mirziyoyev-nagrada-uchenyye-80-let-akademiya-nauk-uzbekistan-41719701.html

Шавкат Мирзиёев наградил группу ученых в связи с 80-летием Академии наук РУз

Шавкат Мирзиёев наградил группу ученых в связи с 80-летием Академии наук РУз

Указ "О награждении группы ученых и исследователей в связи с 80-летием Академии наук Республики Узбекистан" президент подписал в субботу

2023-12-24T10:06+0500

2023-12-24T10:06+0500

2023-12-24T10:06+0500

узбекистан

академия наук узбекистана

указ

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академик

президент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В связи с 80-летием Академии наук Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил группу ученых и исследователей орденами и медалями, им присвоены почетные звания, сообщает пресс-служба главы государства.Почетное звание "Ўзбекистон Республикаси фан арбоби" присвоено:Тураеву Аббасхану Сабирхановичу — директору Института биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, академикупочетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси" присвоено:Юсуповой Дилорам Юнусовне — ведущему научному сотруднику Института востоковедения Академии наук Республики Узбекистан, академикуорденом "Меҳнат шуҳрати" награжден:Намазов Шафаат Саттарович — заведующий лабораторией Института общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, академикорденом "Дўстлик" награждены:медалью "Шуҳрат" награждены:Академия наук Узбекистана была основана 4 ноября 1943 года.На протяжении восьми десятилетий она является наиболее крупной, авторитетной и значимой научной организацией страны. Академия наук осуществляет:По состоянию на 2022 год в составе Академии наук более 40 научных подразделений, в том числе 36 научно-исследо­ва­тель­ских учреждений, которые организационно объединены в три отделения по научным направлениям:Общая численность АН составляет 5 125 работников, в их числе 2 250 научных сотрудников, 66 академиков, 408 докторов и 770 кандидатов наук/PhD, 1 600 инженерно-технических и обслуживающих работников, 100 стажеров-исследователей. Сегодня академики и другие ведущие ученые ведут свою деятельность в различных сферах науки, образования и многих отраслей производства. Академия наук активно участвует в международном сотрудничестве, установлены научные связи и проводятся совместные научные исследования с академическими научными организациями, ведущими научными учреждениями и университетами более 40 стран мира.

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